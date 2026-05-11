Brutal ataque a la salida de un boliche: cinco mujeres golpearon a una joven de 24 años

Una joven de 24 años fue atacada brutalmente por un grupo de mujeres a la salida de un boliche en la localidad bonaerense de Las Flores. El episodio ocurrió durante la madrugada del sábado y quedó registrado en videos filmados por personas que se encontraban en el lugar.

La agresión sucedió afuera del local bailable Zoilox, ubicado en la intersección de las calles Pueyrredón y San Martín. Según trascendió, la víctima fue interceptada cuando se dirigía junto a sus amigas hacia un vehículo que las esperaba para regresar a sus casas.

De acuerdo con el relato de la madre de la joven, el conflicto había comenzado horas antes dentro del boliche, cuando una mujer se acercó al grupo acusándolas de “mirarla mal”. Aunque la situación generó tensión, personal de seguridad intervino y el episodio no pasó a mayores en ese momento.

Cómo ocurrió el ataque

Según explicó la madre de la víctima en declaraciones televisivas, uno de los encargados del local les advirtió que la agresora practicaba boxeo y que existía la posibilidad de que las esperara afuera del establecimiento.

Ante esa situación, la joven decidió alejarse y continuar la noche en otro sector del boliche. Sin embargo, al retirarse del lugar junto a sus amigas, el grupo fue interceptado por varias mujeres.

🚨 LA EMBOSCARON EN UN BOLICHE Y LA ATACARON A GOLPES EN LA CALLE - Fue en la localidad bonaerense de Las Flores. - Denuncian que una de las agresoras es experta en boxeo.https://t.co/y4M15eolrf pic.twitter.com/HhOG9b4KWV — Vía Szeta (@mauroszeta) May 10, 2026

“Una de las chicas la agarró de los pelos, la arrastró y la tiró al piso. Después se acercaron cuatro más y comenzaron a pegarle patadas y trompadas”, relató la madre de la víctima.

Los videos difundidos en redes sociales muestran a la joven tendida en el suelo mientras recibe golpes de distintas agresoras. Testigos también aseguraron que algunas personas que intentaron intervenir para defenderla fueron atacadas.

La investigación y el estado de la víctima

Finalmente, un joven logró sacar a la víctima del lugar mientras el grupo continuaba persiguiéndolos y lanzando amenazas. Después de la agresión, la joven fue trasladada al hospital local, donde le realizaron distintos estudios médicos para descartar lesiones internas.

Según indicó su madre, la víctima sufrió lesiones físicas menores debido a que fue rescatada rápidamente, aunque permanece afectada emocionalmente por lo ocurrido. “Mi hija hoy está viva de casualidad. La podrían haber matado”, sostuvo a TN.

Además, contó que la joven perdió un importante mechón de cabello y todavía continúa en estado de shock tras el violento episodio ocurrido a la salida del boliche.

La causa tomó relevancia después de que una testigo identificara entre las agresoras a la misma mujer que había protagonizado la discusión inicial dentro del local bailable. Ese dato podría resultar clave para determinar si existió una planificación previa del ataque.