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Policiales Violencia nocturna

Dos adolescentes fueron atacados por una patota en Gualeguaychú y uno terminó hospitalizado

El hecho ocurrió durante la mañana del pasado domingo en pleno centro, cuando un grupo de jóvenes agredió a dos menores de 16 años; uno de ellos debió ser trasladado al hospital tras sufrir lesiones en el rostro.

31 de Marzo de 2026
Hospital Centenario de Gualeguaychú.
Hospital Centenario de Gualeguaychú.

El hecho ocurrió durante la mañana del pasado domingo en pleno centro, cuando un grupo de jóvenes agredió a dos menores de 16 años; uno de ellos debió ser trasladado al hospital tras sufrir lesiones en el rostro.

Un hecho de violencia generó preocupación en Gualeguaychú, donde dos adolescentes de 16 años fueron atacados por un grupo de jóvenes a la salida de un boliche, en un episodio ocurrido durante la mañana del domingo.

 

El hecho se registró poco después de las 6 en la intersección de 25 de Mayo y Mitre, en inmediaciones de la Alianza Francesa, en el marco del operativo de control que se despliega habitualmente en la zona tras el cierre de locales nocturnos.

 

 

Según se pudo reconstruir, los dos menores se encontraban sentados sobre el cordón de la vereda cuando un grupo de aproximadamente siete personas pasó por el lugar y agredió a uno de ellos de manera repentina.

 

El ataque y la intervención policial

 

Ante la situación, el otro adolescente intentó intervenir para defender a su amigo, pero terminó siendo el más afectado por la agresión.

 

De acuerdo a la información difundida por El Argentino, fue golpeado por varios integrantes del grupo con puños y patadas, lo que le provocó una fuerte lesión en el rostro.

 

Los j&oacute;venes quedaron internados en el Hospital Centenario.
Los jóvenes quedaron internados en el Hospital Centenario.

 

Cuando un patrullero que realizaba el operativo en la zona llegó al lugar, encontró a ambos jóvenes en la vereda, uno de ellos con visibles signos de haber recibido golpes.

 

Estado de salud y evolución

 

El adolescente herido fue trasladado al Hospital Centenario de Gualeguaychú, donde debieron suturarle el labio con 16 puntos debido a las lesiones sufridas.

 

 

Según indicaron sus familiares, también se le realizaron estudios para descartar otras complicaciones y los resultados fueron favorables, aunque se prevé la realización de nuevos controles.

 

El caso generó preocupación en Gualeguaychú, mientras se intenta determinar las circunstancias en las que se produjo el ataque y la identificación de los agresores.

Temas:

Boliche Gualeguaychú adolescentes Violencia
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