Universidad Católica no permitirá que Boca lleve hinchas y hay un reclamo ante la Conmebol

Boca no podrá contar con hinchas en su debut ante Universidad Católica por Copa Libertadores, luego de que la institución chilena confirmara que el encuentro se disputará únicamente con público local. La decisión generó una inmediata reacción del equipo argentino, que elevó un reclamo ante la Conmebol.

El comunicado oficial fue difundido por el club trasandino, en el que se informó que la medida responde a disposiciones de las autoridades locales, que consideraron el partido como de riesgo. Según indicaron, no están dadas las condiciones para garantizar la seguridad del evento con ambas parcialidades.

En este contexto, la dirigencia de Boca solicitó formalmente a la Conmebol que se respete el reglamento vigente, que establece la entrega de un cupo de entradas para la parcialidad visitante.

El reclamo y el reglamento

Desde el club argentino plantearon que deberían asignarse al menos 2.000 entradas para sus hinchas, en línea con lo que estipulan las normativas de la competencia. Inicialmente, la propuesta del club chileno contemplaba un número menor, que finalmente quedó sin efecto tras la decisión de jugar solo con público local.

Hasta el momento, la Conmebol no emitió una resolución oficial sobre el planteo presentado por Boca, por lo que el escenario permanece abierto.

Estadio de Universidad Católica.

La postura del club se basa en la necesidad de garantizar condiciones equitativas para todos los participantes del torneo, en un contexto donde la presencia de público visitante forma parte habitual del desarrollo de la competencia.

Motivos de la decisión y antecedentes

La determinación de Universidad Católica se vincula a recomendaciones de autoridades de la región metropolitana de Santiago, que señalaron dificultades para asegurar la convivencia entre hinchadas.

En ese sentido, el delegado presidencial Germán Codina explicó que actualmente no se encuentran dadas las condiciones necesarias para habilitar el ingreso de simpatizantes visitantes, aunque se trabaja en alternativas para el futuro.

El encuentro se disputará en el estadio Claro Arena y corresponde al inicio de la fase de grupos. En caso de mantenerse esta medida, se prevé que haya reciprocidad en el partido de vuelta, cuando ambos equipos se enfrenten en La Bombonera.

La situación generó malestar en el entorno de Boca, especialmente entre hinchas que ya habían planificado el viaje para acompañar al equipo en este compromiso internacional.