Paulo Dybala, en la mira de un equipo europeo que se mete en la pelea con Boca

El futuro de Paulo Dybala vuelve a instalarse en el centro de la escena del mercado de pases, en un contexto donde Boca intenta seducirlo para que regrese al fútbol argentino. Sin embargo, en las últimas horas surgió un nuevo competidor desde Europa que podría alterar el escenario.

Según medios italianos, un club europeo volvió a mostrar interés en el delantero argentino y estaría dispuesto a realizar una oferta importante para quedarse con sus servicios a mitad de año. Esta situación agrega incertidumbre a las negociaciones que se desarrollan desde hace semanas.

Mientras tanto, el entorno del jugador analiza distintas alternativas de cara a la próxima temporada.

El interés desde Europa

De acuerdo a lo publicado por La Gazzetta dello Sport, el club turco Galatasaray volvió a posicionarse como una opción concreta para Paulo Dybala. El equipo ya había mostrado interés en mercados anteriores y ahora retomó las gestiones.

La propuesta incluiría un contrato por tres años con un salario cercano a los seis millones de dólares, una cifra que podría inclinar la balanza frente a otras ofertas.

Paulo Dybala.

Este nuevo movimiento coloca a Boca frente a un rival con mayor poder económico en la carrera por el delantero.

La postura de Boca

En paralelo, Boca continúa en contacto con el entorno de Paulo Dybala con el objetivo de concretar su llegada en condición de libre. Las conversaciones avanzan, aunque todavía no hay una definición por parte del jugador.

Desde el club argentino mantienen la expectativa de poder cerrar la operación, aunque reconocen que la decisión final dependerá de varios factores.

El interés del conjunto europeo obliga a redoblar esfuerzos en una negociación que se mantiene abierta.

El presente de Paulo Dybala también está marcado por situaciones personales y deportivas que influyen en su futuro inmediato. El futbolista se recupera de una intervención en la rodilla y atraviesa un momento especial tras haber sido padre recientemente.