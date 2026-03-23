Tragedia a la salida de un boliche en Buenos Aires: un hombre murió y hay cuatro seguridad detenidos

Un hombre de 51 años murió tras un violento episodio ocurrido a la salida de un boliche en la localidad bonaerense de San Miguel. Por el hecho, cuatro empleados de seguridad del local nocturno fueron detenidos y quedaron a disposición de la Justicia.

El caso se produjo en la puerta de “Suttón Bar”, ubicado en la intersección de Las Heras y Paunero, donde la víctima habría intentado ingresar al establecimiento y fue rechazada por el personal de seguridad.

Cómo se desencadenó la situación

De acuerdo a los testimonios recolectados, la negativa de ingreso al boliche derivó en una discusión que fue escalando en intensidad. En ese contexto, se produjo una pelea que terminó con una golpiza.

Según TN, Testigos indicaron que los agentes de seguridad redujeron al hombre en medio del enfrentamiento. “Le habrían negado el ingreso y después se generó una fuerte discusión que terminó en una golpiza”, señalaron.

"Terrible" Porque así fue el momento en que murió Alexis Oscar Rogers, de 51 años, a la salida del bar Sutton, en San Miguel: hay cuatro patovicas detenidos por "homicidio". pic.twitter.com/PsnmVNrNk1 — Tendencias en Argentina (@porqueTTarg) March 22, 2026

La causa de muerte en análisis

Según las primeras pericias, la víctima, identificada como Rogers, habría fallecido por asfixia mecánica. Los investigadores sostienen que durante la reducción habría sido tomado del cuello.

No obstante, la causa exacta del fallecimiento será confirmada por la autopsia, que ya fue ordenada por la fiscalía interviniente.

El hecho ocurrió en las inmediaciones del boliche, donde la situación generó un importante despliegue policial tras lo sucedido.

Detenidos y medidas judiciales

La causa fue caratulada como homicidio y quedó a cargo de la UFI N°21 de San Miguel, bajo la dirección de la fiscal Lorena Carpovich, quien dispuso la detención de los cuatro trabajadores de seguridad.

Además, el local nocturno fue clausurado mientras avanza la investigación. Durante el operativo, la Policía secuestró equipos de grabación de las cámaras de seguridad para analizar lo ocurrido.

Otros empleados y el propietario del boliche fueron identificados y también quedaron vinculados a la causa en el marco de las actuaciones.

La víctima se encontraba acompañada por dos personas al momento del hecho, entre ellas su hijo de 23 años. Ambos fueron citados como testigos para aportar detalles sobre lo sucedido.