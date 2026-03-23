Úbeda destacó la mejora de Boca y puso el foco en la Copa Libertadores: “Es una responsabilidad”

Luego del triunfo de Boca por 2-0 frente a Instituto en La Bombonera, Claudio Úbeda analizó el presente del equipo y resaltó la evolución en el funcionamiento, en un contexto en el que el Xeneize comienza a proyectarse hacia la Copa Libertadores.

El encuentro, correspondiente a la fecha 12 del Torneo Apertura de la Liga Profesional 2026, dejó señales positivas para el cuerpo técnico, que venía buscando una respuesta futbolística más convincente.

La mejora en el rendimiento

En conferencia de prensa, Úbeda destacó tanto el resultado como la forma en que se logró. “Necesitábamos un resultado contundente y hoy lo tuvimos, no solamente por el resultado sino por el funcionamiento, eso nos deja tranquilos”, expresó.

El entrenador también hizo referencia a la relación con el público y el impacto del rendimiento en el ánimo general. “Me pone feliz que el hincha esté contento y sé que la única manera es ganando, mostrando superioridad, con situaciones de gol, teniendo paciencia, el equipo no se puso nervioso”, señaló.

Boca viene de vencer a Instituto.

Una racha positiva, pero con aspectos a corregir

El presente de Boca muestra una seguidilla sin derrotas que, según el análisis de Úbeda, debe consolidarse con más victorias. “Siete u ocho partidos que venimos de no perder, no sirve empatar tanto porque Boca merece ganar y tiene que ganar de local”, afirmó.

En ese sentido, el entrenador remarcó la necesidad de ajustar algunos aspectos defensivos. “Hay que trabajar en defensa, cuando uno toma más riesgos y generás espacios para los equipos que vienen a La Bombonera”, explicó.

Además, indicó que el equipo debe reducir los espacios que deja en transiciones. “Cuando atacamos mucho, aprovechan espacios en contragolpe, hay que pulirlo y que ocurran cada vez menos”, agregó.

La Copa Libertadores en el horizonte

Con la mirada puesta en lo que viene, Úbeda comenzó a proyectar el inicio de la Copa Libertadores, donde Boca tendrá una agenda exigente. “Vamos a necesitar de todos, muchos partidos seguidos. Los vamos a usar a todos, los chicos también”, sostuvo.

El entrenador también valoró el desafío que representa el torneo continental. “Es el paso más importante de mi carrera con estos colores y esta camiseta, la Libertadores es una responsabilidad enorme”, afirmó.