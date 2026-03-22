Gualeguaychú: detuvieron a cinco personas tras allanamientos por venta de droga

Tres de los cinco detenidos durante operativos simultáneos en la zona Oeste de Gualeguaychú

Cinco personas fueron detenidas en Gualeguaychú tras una serie de allanamientos realizados por la Prefectura Naval Argentina en el marco de una causa por comercialización de estupefacientes.

El procedimiento se llevó a cabo el pasado viernes por la tarde e incluyó cuatro operativos simultáneos en viviendas ubicadas en los barrios 62 Viviendas y Zuppichini, en la zona oeste de la ciudad.

La investigación se inició a partir de una denuncia anónima que alertaba sobre la presunta venta de drogas en un domicilio. A partir de esa información, se realizaron tareas de inteligencia que derivaron en las órdenes de allanamiento.

Foto: Prefectura Naval Argentina

Durante los procedimientos, los efectivos secuestraron envoltorios con cocaína y marihuana, cigarrillos de armado artesanal y plantas de cannabis.

Además, incautaron tres teléfonos celulares y dinero en efectivo en distintas monedas —pesos argentinos, dólares estadounidenses y pesos uruguayos— por un monto que supera los dos millones de pesos.

Las cinco personas detenidas quedaron a disposición del Juzgado de Transición y Garantías N° 1 de Gualeguaychú, a cargo de la jueza Natalia Céspedes, quien interviene en la causa.

Foto: Prefectura Naval Argentina

La investigación continúa para determinar el alcance de la red de comercialización y posibles conexiones con otros puntos de venta en la ciudad.