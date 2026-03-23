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Accidente fatal en Ruta 5: murió un médico tras chocar con un camión

El hecho ocurrió durante la madrugada en cercanías de Chivilcoy, donde un auto impactó contra un transporte de cargas; la víctima tenía 36 años y falleció en el lugar, mientras que el camionero resultó ileso.

23 de Marzo de 2026
Accidente Ruta 5.
Accidente Ruta 5.

El hecho ocurrió durante la madrugada en cercanías de Chivilcoy, donde un auto impactó contra un transporte de cargas; la víctima tenía 36 años y falleció en el lugar, mientras que el camionero resultó ileso.

Un nuevo accidente fatal se registró en la Ruta Nacional 5 durante la madrugada de este domingo, a la altura del kilómetro 157, en jurisdicción del partido bonaerense de Chivilcoy. El siniestro dejó como saldo la muerte de un médico de 36 años.

 

La víctima fue identificada como Adriano Rodrigo Fabbricotti, oriundo de Bariloche, quien se desplazaba en un automóvil al momento del impacto. El conductor del camión involucrado no sufrió heridas.

 

 

Cómo ocurrió el choque

 

De acuerdo a la información brindada por autoridades policiales, el accidente fatal se produjo cuando un Honda Fit gris que circulaba en sentido Suipacha–Chivilcoy impactó de manera lateral contra un camión Mercedes Benz Axor que se desplazaba en dirección contraria.

 

El transporte de cargas arrastraba un tráiler con encomiendas, según informó TN. Tras la colisión, ambos vehículos terminaron sobre la zona de préstamo de la ruta, en un tramo recto.

 

Accidente Ruta 5.
Accidente Ruta 5.

 

El comisario mayor Miguel Ángel Costa, jefe de la Policía Vial II con sede en Chivilcoy, indicó que el hecho ocurrió en horario nocturno y en un sector con tránsito asistido.

 

Consecuencias del siniestro

 

Producto del impacto, el conductor del automóvil falleció en el lugar debido a la gravedad de las lesiones. En tanto, el camionero, de 31 años y domiciliado en Posadas, resultó ileso.

 

El accidente fatal generó un importante despliegue de personal policial y de emergencia en la zona, donde se realizaron las tareas correspondientes para asegurar el lugar y avanzar con la investigación.

 

 

Investigación y operativo

 

La causa fue caratulada como “homicidio culposo” y quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción N° 3 del Departamento Judicial Mercedes, encabezada por el Dr. Lataro.

 

Durante la mañana, se desarrollaron tareas para retirar los vehículos involucrados, por lo que se solicitó circular con precaución en ese tramo de la Ruta 5.

Temas:

Accidente Ruta 9 Chivilcoy
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