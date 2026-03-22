Tragedia en Santa Fe: un tren embistió a un auto y murió un joven rosarino de 20 años

Un joven de Rosario falleció luego de que un tren chocara a un auto en San Lorenzo

Un joven de 20 años, oriundo de Rosario, murió en la madrugada de este domingo tras un violento choque entre un tren y un automóvil en un paso a nivel de San Lorenzo, Santa Fe.

El siniestro ocurrió cerca de las 0.40 en la intersección de José Manuel Estrada y República de Chile, en barrio Bouchard de San Lorenzo, cuando una formación de la empresa Nuevo Central Argentino embistió a un Ford Focus gris en el que viajaban tres personas.

La víctima fatal fue identificada como Agustín F., oriundo de Rosario, quien se trasladaba como acompañante y falleció en el lugar a causa del fuerte impacto.

En tanto, el conductor del vehículo, Gonzalo H., y otro ocupante, Miqueas T., sufrieron heridas leves y fueron asistidos por personal del servicio de emergencias.

Operativo de rescate

Tras el choque, trabajaron en el lugar efectivos policiales, Bomberos Zapadores y equipos de emergencia, que debieron utilizar herramientas hidráulicas para rescatar el cuerpo de la víctima, que había quedado atrapado dentro del vehículo debido a la deformación provocada por el impacto.

También se desplegó un operativo de seguridad con personal del Comando Central y la PAT para resguardar la escena y garantizar la seguridad de los maquinistas del tren.

Investigación en curso

La causa quedó en manos del Ministerio Público de la Acusación y fue caratulada como homicidio culposo en accidente de tránsito.

Las actuaciones fueron derivadas a la comisaría correspondiente, mientras avanzan las pericias para determinar las circunstancias del hecho.