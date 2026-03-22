Tragedia en Santa Fe: un tren embistió a un auto y murió un joven rosarino de 20 años

La víctima viajaba como acompañante en un Ford Focus que fue impactado por una formación de Nuevo Central Argentino en la localidad de San Lorenzo. Otros dos ocupantes sufrieron heridas leves.
Un joven de 20 años, oriundo de Rosario, murió en la madrugada de este domingo tras un violento choque entre un tren y un automóvil en un paso a nivel de San Lorenzo, Santa Fe.
El siniestro ocurrió cerca de las 0.40 en la intersección de José Manuel Estrada y República de Chile, en barrio Bouchard de San Lorenzo, cuando una formación de la empresa Nuevo Central Argentino embistió a un Ford Focus gris en el que viajaban tres personas.
La víctima fatal fue identificada como Agustín F., oriundo de Rosario, quien se trasladaba como acompañante y falleció en el lugar a causa del fuerte impacto.
En tanto, el conductor del vehículo, Gonzalo H., y otro ocupante, Miqueas T., sufrieron heridas leves y fueron asistidos por personal del servicio de emergencias.
Operativo de rescate
Tras el choque, trabajaron en el lugar efectivos policiales, Bomberos Zapadores y equipos de emergencia, que debieron utilizar herramientas hidráulicas para rescatar el cuerpo de la víctima, que había quedado atrapado dentro del vehículo debido a la deformación provocada por el impacto.
También se desplegó un operativo de seguridad con personal del Comando Central y la PAT para resguardar la escena y garantizar la seguridad de los maquinistas del tren.
Investigación en curso
La causa quedó en manos del Ministerio Público de la Acusación y fue caratulada como homicidio culposo en accidente de tránsito.
Las actuaciones fueron derivadas a la comisaría correspondiente, mientras avanzan las pericias para determinar las circunstancias del hecho.