Despiste y vuelco en Ruta Nacional 14: dos mujeres fueron asistidas en el lugar

Un despiste y vuelco sin lesionados en Ruta Nacional 14 se registró en la mañana de este domingo, generando la intervención de efectivos de la Comisaría Quinta en la zona del kilómetro 272. El hecho involucró a un vehículo que terminó volcado sobre la banquina, aunque sin víctimas de gravedad.

Por causas que aún se tratan de establecer, un auto marca Fiat Palio que circulaba en sentido sur a norte perdió el control, despistó y volcó sobre la banquina este.

Cómo ocurrió el siniestro y quiénes viajaban

El vehículo era conducido por una mujer de 57 años, quien viajaba acompañada por otra mujer. Ambas son oriundas de la provincia de Buenos Aires. Según se informó, el incidente no involucró a terceros ni generó colisiones adicionales.

Como consecuencia del hecho, las ocupantes fueron asistidas en el lugar, presentando lesiones de carácter leve, por lo que no fue necesario su traslado a un centro de salud.

Asistencia y situación del tránsito

Tras el vuelco, se desplegó un operativo preventivo para garantizar la seguridad en la zona, aunque el tránsito no se vio interrumpido en ningún momento. La respuesta permitió evitar mayores complicaciones en una ruta de alto flujo vehicular.

El tránsito en la zona no se vio afectado. El vehículo fue retirado posteriormente por la grúa del peaje.