Chocaron dos motos en Colón y uno de los conductores huyó tras el accidente

Dos heridos por el choque entre motos que circulaban en el mismo sentido. Uno de los conductores se dio a la fuga y apareció luego en el hospital de Colón. El parte médico de los heridos en el siniestro.
Choque en Colón. Dos motos que transitaban en el mismo sentido protagonizaron un accidente de tránsito, este domingo a la madrugada en la intersección de boulevard Ferrari y calle Leguizamón, en Colón. Fuentes policiales comunicaron que una marca Motomel S2 maniobrada por un joven de 19 años circulaba de oeste a este cuando fue embestida por otra que se desplazaba en la misma dirección, cuyo conductor se dio a la fuga tras el impacto.
El conductor del primer vehículo fue trasladado al hospital San Benjamín, donde le diagnosticaron fractura de tibia y peroné en miembro inferior izquierdo (lesiones de carácter grave).
Minutos más tarde, ingresaron al mismo centro de salud los ocupantes de la otra moto involucrada, tratándose de una Beta 150 cc. Su conductor, de 25 años, presentaba fractura de clavícula derecha y escoriaciones (lesiones graves), mientras que su acompañante de 19 años no presentaba lesiones.
El rodado fue posteriormente localizado, interviniendo personal de Inspección Municipal, quien procedió a su retención por carecer de la documentación obligatoria.
Informada la Unidad Fiscal en turno, se continúa con las actuaciones de rigor a fin de establecer las circunstancias del hecho.