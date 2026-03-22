Murieron una beba y sus padres en un choque frontal de dos autos en San Juan

Choque frontal en San Juan.

Tres personas, incluida una bebé de casi un año, murieron este sábado en un accidente vial en la Ruta 20, a la altura del departamento sanjuanino de 9 de Julio. El siniestro involucró dos vehículos y ocurrió poco después de las 19:30, cuando un Audi rojo y un Renault Logan blanco colisionaron en las cercanías de la calle Zapata.

El incidente movilizó a efectivos de la Comisaría 31° y servicios de emergencia, que llegaron al lugar tras un llamado de urgencia. Las primeras pericias constataron que el Audi, conducido por Gabriel Núñez, de 26 años y domiciliado en Caucete, impactó contra el Renault Logan en el que viajaban varias personas. Los tres fallecidos eran ocupantes de este último vehículo.

El estado en que quedaron los vehículos evidencia la magnitud del impacto. El Logan terminó volcado y completamente destruido a un costado de la ruta, mientras que el Audi presentaba la trompa destrozada. El único sobreviviente fue trasladado de inmediato a la Urgencia del Hospital Guillermo Rawson, de acuerdo con el parte proporcionado en el lugar por personal policial.

El Renault Logan blanco y el Audi Rojo, ambos destruidos luego de la colisión (foto Diario de Cuyo)

La Unidad Fiscal de Delitos Especiales asumió la dirección de las pesquisas, con intervención del ayudante fiscal Jorge Salinas y la notificación de sus pares Pablo Orellano y el fiscal Francisco Pizarro, quienes supervisaron las actuaciones in situ. El procedimiento en la escena continuó bajo estrictas medidas de preservación, mientras personal de Criminalística efectuó tareas de campo para establecer la mecánica del choque.

La UFI de Delitos Especiales reveló la identidad de las víctimas del choque frontal: Matías Osola, Valeria Pont y la hija de ambos, de casi un año de edad. todos residentes de la localidad de Caucete.

A su vez, según detalló Diario de Cuyo, se confirmó que el accidente se originó cuando el automóvil en el que viajaba la familia intentó una maniobra de sobrepaso que derivó en la invasión del carril contrario y la colisión directa contra un Audi TT.

Matías Osola, Valeria Pont y su hija de un año, víctimas de la tragedia vial

La investigación oficial indicó que Osola era un expolicía mientras que Pont se desempeñaba como profesora de Educación Física. La menor, cuya edad estaba próxima al primer año de vida, falleció junto a sus padres en el lugar, producto del impacto.

El hecho cobró notoriedad debido a la confirmación de la triple identidad, circunstancia que motivó manifestaciones de despedida en redes sociales entre allegados y vecinos del departamento de origen familiar.

Del otro vehículo participó Gabriel Núñez, conductor también de Caucete, quien fue derivado al Hospital Guillermo Rawson. Tras recibir el alta médica, la autoridad judicial dispuso su arresto preventivo mientras avanza la investigación.