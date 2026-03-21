Tragedia en la Ruta 12: dos misioneros murieron tras un choque en Corrientes

Una nueva tragedia en la Ruta 12 dejó como saldo dos personas fallecidas y cuatro heridas tras un violento choque ocurrido en la provincia de Corrientes.
Una tragedia en la Ruta 12 volvió a encender las alarmas en el noreste argentino, luego de que un violento siniestro vial dejara como saldo dos personas fallecidas y otras cuatro con heridas de distinta gravedad. El hecho ocurrió durante la tarde del sábado en la provincia de Corrientes, en un tramo cercano al límite con Misiones.
El episodio tuvo lugar alrededor de las 18, a la altura del kilómetro 1319, en la zona conocida como San Borjita, a unos seis kilómetros antes del límite interprovincial denominado El Arco. Por causas que aún son materia de investigación, dos vehículos colisionaron de manera violenta, generando un escenario de extrema gravedad.
De acuerdo con las primeras averiguaciones, uno de los rodados involucrados fue un Peugeot en el que viajaban un hombre y una mujer oriundos de la ciudad de Oberá, Misiones. Ambos fallecieron como consecuencia del fuerte impacto, lo que generó conmoción tanto en el lugar del hecho como en su localidad de origen.
Víctimas fatales y heridos
Las víctimas fatales fueron identificadas como Andres Herculano Alvez Correa, de 54 años, y Estela Mari Espindola, de 56. La pareja perdió la vida en el acto debido a la violencia del choque, según indicaron fuentes vinculadas a la investigación.
En el otro vehículo involucrado, un Toyota Yaris, viajaban cuatro personas que también sufrieron las consecuencias del siniestro. Una de ellas resultó con lesiones de carácter grave, por lo que debió ser trasladada de urgencia a un centro de salud cercano para recibir atención médica especializada.
Los otros tres ocupantes del automóvil presentaron heridas de diversa consideración, aunque en principio no revestían gravedad. No obstante, todos fueron asistidos en el lugar por personal sanitario y posteriormente derivados para su evaluación y seguimiento médico, señaló Primera Edición.
Operativo y pericias en el lugar
Tras la tragedia en la Ruta 12, se desplegó un importante operativo de emergencia en la zona. Personal policial, bomberos y servicios de salud trabajaron de manera coordinada para asistir a las víctimas, resguardar el área y restablecer el orden en el tránsito.
El siniestro generó importantes demoras en la circulación vehicular, ya que el tránsito debió ser interrumpido parcialmente durante varias horas mientras se realizaban las tareas de asistencia y las pericias correspondientes. La situación afectó a numerosos conductores que transitaban por este corredor clave de la región.
En paralelo, peritos especializados comenzaron a trabajar en el lugar con el objetivo de determinar las causas del choque. Se analizan distintos factores, como las condiciones del camino, la visibilidad al momento del hecho y la posible intervención de maniobras imprudentes.