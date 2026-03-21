Fatal choque en Ruta 9: murió una joven y otra lucha por su vida

Un grave siniestro vial se registró este sábado en la Ruta 9, a la altura del kilómetro 75 en la zona de Campana, donde un choque entre un camión y un automóvil dejó como saldo una joven fallecida y otra mujer en estado crítico.

El hecho ocurrió cuando un vehículo en el que viajaban dos jóvenes se encontraba detenido sobre la banquina debido a un desperfecto mecánico. En ese contexto, un camión embistió desde atrás al automóvil, provocando un impacto de gran magnitud.

Cómo ocurrió el impacto

De acuerdo a la información brindada por fuentes policiales, el auto había quedado detenido a un costado de la Ruta 9 y las ocupantes permanecían en su interior al momento de la colisión. El golpe fue tan violento que el vehículo quedó completamente destruido.

“El impacto fue directo y las valijas también perjudicaron más allá del impacto, hicieron que queden las personas aplastadas adentro”, indicaron desde el lugar.

Dos hombres que acompañaban a las víctimas se encontraban fuera del automóvil al momento del choque, por lo que no sufrieron heridas físicas, aunque presenciaron la escena.

Accidente Ruta 9.

Rescate y estado de las víctimas

Tras el siniestro, Bomberos Voluntarios de Campana trabajaron en el lugar para liberar a la sobreviviente, que había quedado atrapada entre los restos del vehículo. Para ello, debieron cortar parte de la estructura del automóvil.

La joven fue trasladada de urgencia al Hospital Municipal San José en estado de extrema gravedad, mientras que en el lugar se confirmó el fallecimiento de la otra ocupante.

Las autoridades señalaron que el operativo demandaría varias horas, ya que el cuerpo de la víctima permanecía en el interior del vehículo al momento de las primeras intervenciones.

Choque en cadena y tránsito afectado

El accidente en la Ruta 9 generó además un segundo siniestro metros más atrás, cuando un camión impactó contra otros tres vehículos que intentaban frenar ante la situación. Este choque en cadena complicó aún más el panorama en plena jornada con alto flujo vehicular.

Como consecuencia, el tránsito hacia Rosario presentó importantes demoras, con una circulación reducida a un solo carril. Desde el lugar advirtieron sobre la formación de un “cuello de botella” y señalaron que la normalización total de la traza demandaría varias horas.

En la zona trabajaron efectivos policiales, personal de emergencia y peritos, mientras se desarrollaban las tareas para esclarecer la mecánica del hecho.