 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales

Hospitalizaron a joven conductor tras despiste en camino a balneario a Concepción del Uruguay

En el vehículo circulaban cuatro jóvenes y el conductor demandó atención médica debido a lesiones de carácter leve; el siniestro se registró en las primeras horas de la mañana de este domingo en el acceso al balneario Banco Pelay, en Concepción del Uruguay.

22 de Marzo de 2026
Así quedó el auto tras el accidente en Concepción del Uruguay
Así quedó el auto tras el accidente en Concepción del Uruguay Foto: Policía de Entre Ríos

En el vehículo circulaban cuatro jóvenes y el conductor demandó atención médica debido a lesiones de carácter leve; el siniestro se registró en las primeras horas de la mañana de este domingo en el acceso al balneario Banco Pelay, en Concepción del Uruguay.

Un accidente de tránsito se registró en las primeras horas de la mañana de este domingo en el acceso al balneario Banco Pelay, en Concepción del Uruguay. En el vehículo circulaban cuatro jóvenes y el conductor demandó atención médica debido a lesiones de carácter leve.

 

El hecho ocurrió alrededor de las 05:30 horas, cuando personal de la comisaría primera fue comisionado al Camino Banco Pelay tras reportarse un siniestro vial.

 

Al llegar al lugar, los efectivos constataron la presencia de un automóvil Volkswagen Bora 1.8, de color gris.

 

Según se informó, el rodado era conducido por un joven de 19 años de edad. Lo acompañaban otros tres jóvenes: de entre 19 y 20 años.

 

En el lugar del accidente se hizo presente una ambulancia del servicio de emergencias 107, cuyo personal asistió a los ocupantes y procedió al traslado del conductor, hacia el Hospital Justo José de Urquiza para una mejor atención médica. Posteriormente, se confirmó que las heridas sufridas por el joven eran leves.

 

Se dio intervención a personal de la División Policía Científica para realizar las pericias correspondientes y determinar la mecánica del siniestro.

 

Más noticias

Temas:

Concepción del Uruguay accidente de tránsito
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso