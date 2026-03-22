Secuestraron armas en operativos policiales tras reiterados hechos de violencia

El secuestro de armas se concretó en un procedimiento preventivo en zona de vías y laguna, en el marco de operativos por recientes abusos con armas de fuego.
El secuestro de armas volvió a ser eje de un procedimiento policial en el marco de una serie de operativos desplegados ante los reiterados hechos de violencia con armas de fuego registrados en los últimos días en jurisdicciones de las comisarías Quinta y Undécima de la ciudad de Paraná.
El accionar fue llevado adelante por personal de la Dirección Investigaciones e Inteligencia Criminal, que ya venía realizando distintos procedimientos con resultados positivos, logrando retirar de circulación varias armas en intervenciones previas.
En esta oportunidad, las tareas se enfocaron en recorridas preventivas e identificación de personas en sectores considerados de riesgo. Fue durante uno de estos patrullajes que se detectó una situación sospechosa que derivó en un nuevo hallazgo.
Persecución y hallazgo en zona de vías
El hecho ocurrió mientras los efectivos circulaban por calle T, en cercanías de la zona de vías y laguna. Allí observaron a un hombre que caminaba con una mochila sobre sus hombros, lo que motivó la intención de identificarlo.
Al advertir la presencia policial, el individuo emprendió la huida internándose en la maleza, lo que derivó en una breve persecución. Sin embargo, no pudo ser alcanzado por los efectivos.
Durante la fuga, el sospechoso arrojó la mochila que llevaba consigo. Tras asegurar el lugar, los agentes procedieron a inspeccionar el contenido, encontrando en su interior dos armas de fuego: una calibre .32 y otra calibre .22, junto con cartuchería correspondiente a ambos calibres.
Elementos secuestrados y avance de la investigación
Además de las armas y las municiones, en la mochila se halló un chaleco táctico portaobjetos, similar a los utilizados por fuerzas de seguridad. Este elemento también fue secuestrado como parte del procedimiento.
Ante la situación, se dio inmediata intervención a la magistratura en turno, que dispuso el secuestro formal de todos los elementos encontrados y la continuidad de las actuaciones correspondientes.
Asimismo, se solicitó la intervención de la Dirección de Policía Científica, que será la encargada de realizar las pericias necesarias para determinar el estado de las armas y su posible vinculación con otros hechos delictivos.