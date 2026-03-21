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Policiales En la noche de este viernes

Intentó escapar al ver a la policía y le encontraron varios paquetes de droga en una media

El hecho ocurrió durante un operativo de prevención en un barrio de la ciudad. El hombre fue demorado tras intentar huir y, al ser requisado, hallaron varios envoltorios con marihuana ocultos entre sus prendas.

21 de Marzo de 2026
Droga que estaba en la media.
Droga que estaba en la media.

El hecho ocurrió durante un operativo de prevención en un barrio de la ciudad. El hombre fue demorado tras intentar huir y, al ser requisado, hallaron varios envoltorios con marihuana ocultos entre sus prendas.

Un procedimiento de rutina terminó con la detención de un hombre al que le encontraron droga oculta en una media. El episodio se registró durante recorridas preventivas en el barrio Macarone de Paraná, cuando personal policial advirtió una actitud sospechosa.

 

Según se informó, el individuo intentó escapar al notar la presencia del móvil. Sin embargo, fue alcanzado a pocos metros y demorado por los efectivos que realizaban el operativo.

 

 

Durante el control, se procedió a realizar una requisa sobre sus pertenencias, en la que se detectó un elemento llamativo entre su ropa.

 

El hallazgo durante la requisa

 

Al revisar al hombre, los agentes encontraron una media anudada que contenía en su interior varios envoltorios. En total, había 32 paquetes de nylon con una sustancia vegetal.

 

Ante esta situación, se dio intervención a las autoridades judiciales, que dispusieron continuar con las actuaciones correspondientes para determinar el tipo de sustancia.

 

Detenido por tenencia de droga.
Detenido por tenencia de droga.

 

Posteriormente, personal especializado realizó un test de campo que confirmó que se trataba de droga, en este caso marihuana.

 

Intervención judicial

 

El análisis determinó que el peso total de la sustancia secuestrada era de 25,4 gramos. Con ese resultado, se avanzó en las medidas procesales.

 

 

El fiscal interviniente ordenó la detención del hombre, quien fue trasladado y alojado en la Alcaidía de Tribunales.

Temas:

droga policía Paraná
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