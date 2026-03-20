Arrestaron a un hombre tras herir a un policía en Santa Elena

Un detenido en Santa Elena fue el saldo de un operativo policial realizado durante la noche del viernes, luego de que un joven de 19 años hiriera a un efectivo con un arma blanca tras intentar escapar. El hecho ocurrió en inmediaciones de calle Hipólito Yrigoyen, entre España y Joaquín V. González, y generó un rápido despliegue de las fuerzas de seguridad.

Todo comenzó a partir de un llamado que alertaba sobre la presencia de un hombre en actitud sospechosa en la vía pública. Al arribar al lugar, el individuo emprendió la fuga hacia una vivienda abandonada, lo que derivó en una persecución por parte del personal policial.

A los pocos instantes, el joven fue reducido, aunque en medio del procedimiento logró lesionar a uno de los efectivos con un arma blanca, provocándole heridas leves en el antebrazo izquierdo, según constató el médico policial interviniente.

Secuestro de armas y antecedentes

Durante el operativo que terminó con un detenido en Santa Elena, los agentes procedieron al secuestro de dos cuchillos de fabricación casera y un reflector LED. Este último elemento estaría vinculado a un hecho delictivo denunciado con anterioridad, lo que amplía la investigación en curso.

El joven, conocido por el apodo “Mengo”, cuenta con antecedentes por diversos hechos delictivos. Además, se comprobó que se encontraba incumpliendo medidas judiciales vigentes, lo que agrava su situación procesal.

En este contexto, las autoridades señalaron que también se configura el delito de desobediencia judicial, sumado a resistencia a la autoridad, debido a su accionar durante la intervención policial.

Intervención judicial y situación del detenido

Tras lo ocurrido, la fiscal en turno fue informada de los hechos y dispuso la inmediata detención del joven, quien quedó a disposición de la Justicia mientras se avanzan con las actuaciones correspondientes.

El efectivo herido fue asistido y se confirmó que sus lesiones no revisten gravedad, aunque el hecho generó preocupación por el nivel de violencia registrado durante el procedimiento.