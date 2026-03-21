Desbarataron tres “kioscos” de droga en Concordia: una persona quedó detenida

Un operativo simultáneo en barrio Villa Jardín dejó como saldo el secuestro de droga y la detención de un hombre en Concordia. Las intervenciones se llevaron a cabo durante la tarde y se extendieron hasta la noche del viernes.

Los procedimientos se realizaron en tres domicilios de la zona, en el marco de una investigación que venía desarrollándose desde hace semanas.

En este contexto, el despliegue permitió avanzar sobre puntos que eran seguidos por su presunta vinculación con la venta de estupefacientes en Concordia.

Qué encontraron en los domicilios

Durante las intervenciones, se incautaron envoltorios con cocaína y marihuana, además de dinero en efectivo y teléfonos celulares que quedaron a disposición de la causa.

Estos elementos serán analizados para determinar su vinculación con la actividad investigada y establecer responsabilidades.

Además, se identificó a ocho personas en los distintos domicilios, entre ellas cinco hombres y tres mujeres.

Un detenido y avance de la causa

Como resultado del operativo, un hombre fue detenido y quedó alojado a disposición de la Justicia, mientras se avanza con las actuaciones correspondientes.

La investigación continúa su curso con el objetivo de esclarecer el alcance de la actividad detectada en esta zona de Concordia.

Desde los organismos intervinientes destacaron que este tipo de procedimientos forman parte de un trabajo sostenido para intervenir en distintos puntos de la ciudad.