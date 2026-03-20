Un detenido por el robo de una notebook de un comercio de Paraná

Detuvieron a un hombre por su presunta vinculación con un robo ocurrido en un local comercial ubicado en calle Victoria en Paraná. Fuentes policiales comunicaron que, gracias al análisis de los registros fílmicos del lugar, los efectivos lograron identificar al sospechoso, quien se encuentra en situación de calle.

Inmediatamente, se inició una búsqueda que culminó en la detención del mismo en la intersección de calle Neuquén y avenida Francisco Ramírez. En el momento de su aprehensión, el individuo portaba la misma vestimenta que se observó en las cámaras de seguridad y tenía en su poder el elemento sustraído: una notebook.

Detenido en Paraná (foto Policía de Entre Ríos)

El fiscal interviniente fue informado de la situación y dispuso el secuestro del objeto robado para su posterior devolución a su propietario. Además, se ordenó la detención del autor del robo, quien fue trasladado a la Alcaidía de Tribunales.

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