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Accidente de tránsito en Federal: motociclista colisiona contra furgón

Un accidente de tránsito se registró este miércoles en la intersección de Eulogio González y Presidente Perón en Federal, involucrando a una motocicleta y un furgón. El motociclista fue asistido y trasladado al hospital.

19 de Marzo de 2026
Accidente de tránsito en Federal.
Accidente de tránsito en Federal. Foto: P.E.R.

Un accidente de tránsito se registró este miércoles en la intersección de Eulogio González y Presidente Perón en Federal, involucrando a una motocicleta y un furgón. El motociclista fue asistido y trasladado al hospital.

Este miércoles, alrededor de las 17:00 horas, se registró un accidente de tránsito en la intersección de las calles Eulogio González y Presidente Perón, en la ciudad de Federal. El incidente involucró a una motocicleta Corven Energy 110, que era conducida por un hombre mayor de edad. El motociclista circulaba por Presidente Perón en sentido sur–norte y, al intentar girar hacia el oeste para incorporarse a la calle Eulogio González, colisionó contra la rueda trasera de un furgón Fiat Ducato de color azul, que se desplazaba en el mismo sentido.

 

Como consecuencia del impacto, el motociclista sufrió lesiones leves y fue atendido por los servicios de emergencias en el mismo lugar del siniestro. Posteriormente, fue trasladado en ambulancia hacia el hospital local para realizarse un examen médico más exhaustivo y descartar posibles lesiones internas.

 

Asistencia en el lugar y trabajos de tránsito

 

El lugar del accidente fue asistido rápidamente por personal de la Sección Comando Radioeléctrico de la Jefatura de Policía de Federal, en conjunto con efectivos de Tránsito Municipal. Los agentes trabajaron en la zona para garantizar la seguridad vial y despejar la calzada, permitiendo el normal flujo del tránsito en las calles cercanas.

 

Por el momento, se desconocen las causas exactas del accidente, pero se especula que el motociclista no habría calculado correctamente la distancia al intentar girar, lo que provocó el choque con el furgón.

Temas:

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