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Video: un joven intentó separar una pelea en un boliche y recibió un golpe que lo noqueó

El hecho ocurrió en Mendoza durante la madrugada del sábado, cuando el chico intentó intervenir en una pelea. Sufrió graves lesiones y permanece internado mientras la Justicia avanza en la identificación de los involucrados.

20 de Marzo de 2026
Joven agredido en Mendoza.
Joven agredido en Mendoza.

El hecho ocurrió en Mendoza durante la madrugada del sábado, cuando el chico intentó intervenir en una pelea. Sufrió graves lesiones y permanece internado mientras la Justicia avanza en la identificación de los involucrados.

Un episodio de violencia a la salida de un boliche dejó como saldo a un joven de 19 años gravemente herido en Mendoza. El hecho ocurrió durante la madrugada del sábado, cuando la víctima intentó intervenir en una pelea y terminó siendo golpeada de manera sorpresiva.

 

Según se reconstruyó, el joven había asistido al local bailable junto a su pareja y un grupo de amigos. En el interior del establecimiento se habría originado una discusión entre dos grupos, que luego continuó en la vía pública.

 

 

Ya en el exterior del boliche, el conflicto escaló rápidamente. En ese contexto, el joven se acercó con la intención de frenar la pelea, pero recibió un golpe directo que lo dejó inconsciente durante algunos segundos.

 

El momento de la agresión

 

El ataque quedó registrado en un video grabado por otros presentes, lo que permitió reconstruir parte de lo sucedido. En las imágenes se observa cómo el joven cae al suelo tras recibir un golpe en el rostro, sin posibilidad de defenderse.

 

Tras el impacto, quedó tendido en el piso y fue asistido únicamente por sus amigos y su pareja. Según denunciaron sus familiares, no hubo intervención inmediata de personal de seguridad ni de efectivos policiales en el lugar.

 

Luego del episodio en las inmediaciones del boliche, el joven fue trasladado a su casa. Allí alcanzó a decir “Ma, me pegaron” antes de irse a descansar, sin dimensionar en ese momento la gravedad de las lesiones.

 

Diagnóstico y situación judicial

 

Horas más tarde, debido al malestar persistente, fue llevado a un centro de salud donde los médicos confirmaron heridas de consideración. Permanece internado con fracturas en el rostro y compromiso ocular, por lo que deberá ser sometido a una intervención quirúrgica.

 

 

Su padre explicó que el cuadro incluye múltiples lesiones. “Tiene fractura ocular, fracturas en el pómulo y el ojo comprometido”, indicó en declaraciones radiales.

 

En paralelo, la familia radicó la denuncia y la causa quedó en manos de la Oficina Fiscal correspondiente. A partir del análisis del video, la Justicia logró identificar a los presuntos agresores, aunque hasta el momento no se informaron imputaciones.

Temas:

mendoza Boliche Pelea Agresión
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