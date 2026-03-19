Allanamiento por abuso de armas dejó secuestro de marihuana y un detenido

REDACCIÓN ELONCE
Un operativo por abuso de armas permitió secuestrar armas, municiones y plantas de cannabis. Un hombre fue trasladado a la Jefatura y se iniciaron actuaciones por infracción a la ley de drogas.
Allanamiento por abuso de armas en La Paz permitió el secuestro de armas de fuego, municiones y sustancias compatibles con cannabis, en el marco de un procedimiento llevado adelante por personal policial durante la tarde de este jueves.
El operativo fue realizado por efectivos de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal de La Paz, en el marco de una causa por “Abuso de Armas”. La medida se concretó mediante mandamiento judicial en una vivienda ubicada en barrio Feria, donde se notificó a un ciudadano de 71 años.
Durante el procedimiento, los uniformados procedieron al secuestro de un arma de fuego calibre .32 con su respectiva munición, además de cartuchos de distintos calibres y dos armas de fabricación casera, elementos que quedaron a disposición de la Justicia.
Intervención por estupefacientes
En el mismo domicilio, el personal policial halló una sustancia vegetal compatible con cannabis sativa, junto a varias plantas de la misma especie, lo que motivó la intervención de la División Drogas Peligrosas.
A partir de este hallazgo, se iniciaron actuaciones por presunta infracción a la Ley Nacional N° 23.737, que regula los delitos vinculados a estupefacientes en el país.
En el lugar también fue identificado un joven de 19 años, quien tendría relación con la causa, por lo que se dio intervención a la Fiscalía en turno para determinar los pasos a seguir en la investigación.
Avance de la causa judicial
Por disposición de la Fiscalía interviniente, el hombre de 71 años fue trasladado a la Jefatura Departamental de La Paz para su correcta identificación, en el marco de las actuaciones en curso.
Las autoridades indicaron que el procedimiento se enmarca en tareas investigativas vinculadas a hechos de abuso de armas y posibles delitos conexos relacionados con la tenencia de estupefacientes.
Finalmente, se informó que las actuaciones continúan bajo la órbita judicial correspondiente, mientras se avanza en el análisis de los elementos secuestrados y la eventual responsabilidad de los involucrados.