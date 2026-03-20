Una mujer fue detenida tras ser acusada de permitir que abusaran de su hija con discapacidad

Un caso de extrema gravedad se investiga en la localidad de San Vicente, Misiones, donde una mujer fue detenida en el marco de una causa que involucra a su hija con discapacidad. La investigación se inició a partir de una denuncia presentada por la hermana de la víctima, quien alertó sobre situaciones de violencia y abusos sostenidos en el tiempo.

Según consta en la presentación judicial, la joven, de 29 años, habría sido víctima de abusos por parte de personas cercanas a su madre. La denuncia sostiene que la acusada habría permitido estos hechos, además de ejercer maltrato psicológico de manera reiterada.

El caso se formalizó el 23 de febrero en la Comisaría de la Mujer, luego de que la denunciante viajara desde Córdoba tras recibir mensajes en los que su hermana relataba lo que estaba atravesando.

Denuncia y contexto familiar

De acuerdo a los testimonios incorporados a la causa, la víctima habría intentado advertir a su madre sobre las situaciones de abuso, pero no obtuvo respuesta favorable. Por el contrario, según se investiga, habría recibido amenazas y presiones.

En ese sentido, la hermana sostuvo que existía un contexto previo de violencia dentro del entorno familiar. “Mi mamá siempre hizo su vida. Se iba de la casa y volvía cuando quería. Nos maltrataba y nos pegaba”, relató en diálogo con el medio Primera Edición de San Vicente.

San Vicente, Misiones.

Además, señaló que en distintas oportunidades la joven con discapacidad fue sometida a situaciones de abandono y falta de atención médica, lo que agravó su estado de vulnerabilidad.

Cómo avanza la causa judicial

La causa quedó en manos del Juzgado de Instrucción N°3 de San Vicente. La mujer detenida fue imputada por el delito de abuso sexual simple agravado por el vínculo y, según se informó, se negó a declarar en una primera instancia.

En paralelo, la investigación también alcanza a otros dos hombres, acusados de abuso sexual con acceso carnal y abuso simple, quienes permanecen prófugos.

La víctima declaró el 10 de marzo y fue sometida a estudios médicos como parte del proceso judicial. Su entorno cercano decidió resguardar la identidad por temor a posibles represalias.

En ese contexto, la joven manifestó su preocupación por su seguridad. “Yo estoy en peligro acá en Misiones”, expresó, al tiempo que pidió que avance la investigación.

Un caso bajo investigación

El expediente continúa en etapa de recolección de pruebas y testimonios. Las autoridades buscan determinar responsabilidades y avanzar en la localización de los sospechosos que aún no fueron detenidos.