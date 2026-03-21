Encontraron un arsenal en la casa de un empleado del Corralón Municipal de Concordia

Una investigación iniciada por una denuncia interna en el Corralón Municipal derivó en un allanamiento que arrojó un resultado inesperado. En el procedimiento, realizado en Concordia, no solo se encontraron elementos vinculados a la causa, sino también un importante número de armas y municiones.

El caso se originó a partir de la detección del faltante de bidones de aceite, que habrían sido retirados sin autorización por un empleado del área. A partir de ese momento, se inició una serie de tareas para determinar responsabilidades.

Con el avance de la investigación en el Corralón Municipal, los efectivos lograron identificar al presunto autor y establecer el domicilio donde podría encontrarse parte de los elementos sustraídos.

El allanamiento y el hallazgo

El procedimiento se llevó a cabo en una vivienda ubicada en inmediaciones de calles Perú y Pedro Saure. Allí, los agentes encontraron cuatro botellas de aceite, que estarían vinculadas con la denuncia original.

Corralón Municipal de Concordia.

Sin embargo, durante el allanamiento también se halló un conjunto de armas de fuego y municiones de distintos calibres, lo que amplió el alcance de la investigación.

Entre los elementos incautados se registraron revólveres, una carabina y una pistola, además de una cantidad considerable de municiones de diferentes tipos.

Detenidos y situación judicial

Como resultado del operativo, fueron detenidos dos hombres: un ciudadano de 62 años y su hijo de 32, este último empleado del Corralón Municipal.

Ambos quedaron imputados por el delito de tenencia ilegítima de arma de fuego y a disposición de la Justicia, que continuará con las actuaciones correspondientes.

En otro allanamiento por robos al Corralón Municipal secuestraron una moto.

El hallazgo de las armas generó un nuevo eje dentro de la causa, que inicialmente estaba centrada en la sustracción de elementos del ámbito municipal.

Otro caso en investigación

Este procedimiento se suma a otro allanamiento reciente vinculado al Corralón Municipal, en el que se investigaba la desaparición de herramientas.

En ese caso, se había detectado el faltante de un gato hidráulico, lo que también motivó intervenciones policiales y el secuestro de distintos elementos, como una moto utilizada en el ilícito.

Con estos antecedentes, la investigación continúa en curso, con el objetivo de esclarecer lo sucedido y determinar el grado de responsabilidad de las personas involucradas.