Violento episodio en Concordia: una pelea entre vecinos terminó con disparos y dos detenidos

Un conflicto entre vecinos en Concordia derivó en un operativo policial que terminó con dos hombres detenidos y el secuestro de un arma de fuego. El hecho se registró en la intersección de calles Sargento Cabral y C. Veiga, donde la situación fue contenida por personal de la Comisaría Segunda.

Según informó el Diario El Sol, el episodio se inició cuando un hombre de 40 años se presentó en la vivienda de su vecino, de 60, portando un machete y lanzando amenazas. A partir de allí, la tensión fue en aumento.

Cómo se desencadenó el hecho

De acuerdo a los datos brindados, el morador respondió efectuando disparos desde el interior del domicilio. Esta situación motivó la intervención inmediata de efectivos policiales de Concordia, quienes acudieron al lugar tras ser alertados.

Los uniformados lograron controlar el enfrentamiento y asegurar la zona, evitando que la situación continuara escalando.

Detenido en Concordia.

Secuestro y pericias

Durante el procedimiento, se procedió al secuestro de un revólver marca Bagual calibre .22 largo, junto a seis cartuchos y una vaina servida, elementos que quedaron a disposición de la Justicia.

En el lugar también trabajó personal de Policía Científica de Concordia, que realizó pericias como pruebas de dermotest y registro fotográfico para avanzar con la investigación.

Disposición judicial

Por disposición de la fiscal de turno, Dra. Conti, ambos hombres fueron aprehendidos. La causa quedó enmarcada en actuaciones por tenencia ilegal de arma de fuego, amenazas calificadas, daños y atentado y resistencia a la autoridad.

Los involucrados quedaron a disposición de la Justicia mientras se continúa con las diligencias correspondientes.