Tragedia en Buenos Aires: un joven y su bebé murieron en Ruta 74

La tragedia en General Madariaga dejó dos muertos tras un violento choque en Ruta 74. Una mujer permanece internada en estado crítico.
Una tragedia en General Madariaga conmociona a la provincia de Buenos Aires tras un brutal accidente ocurrido este domingo por la mañana sobre la Ruta 74, donde un joven de 24 años y su bebé de apenas un año perdieron la vida luego de que el vehículo en el que viajaban impactara contra un árbol.
El siniestro se produjo a la altura del kilómetro 18, cuando una familia oriunda de Santiago del Estero regresaba a su lugar de origen tras haber trabajado durante la temporada de verano en la ciudad de Pinamar. Por motivos que aún son materia de investigación, la camioneta en la que se trasladaban perdió el control y se despistó.
Según informaron fuentes policiales, el hecho ocurrió alrededor de las 6 de la mañana, en un tramo recto de la ruta. El vehículo terminó a varios metros de la banquina y colisionó de lleno contra un árbol, provocando daños devastadores en la parte frontal.
Un impacto fatal y víctimas
El conductor fue identificado como Marcio Flores, de 24 años, quien falleció en el acto debido a la violencia del impacto. Personal de emergencia que acudió al lugar constató que el joven no presentaba signos vitales al momento de ser rescatado.
En el interior de la camioneta también viajaban su pareja, Antonella Ovejero, de 31 años, y el hijo de ambos, un bebé de 12 meses. Tras el choque, ambos fueron asistidos de urgencia por los equipos médicos que llegaron al lugar.
El menor presentaba graves traumatismos en distintas partes del cuerpo. Durante su traslado al hospital, los profesionales de la salud intentaron reanimarlo, pero lamentablemente su fallecimiento fue confirmado poco después de su ingreso al centro asistencial.
Estado crítico y operativo de rescate
La mujer, en tanto, permanece internada en el hospital municipal de General Madariaga en estado delicado, bajo estricta observación médica. Según fuentes sanitarias, su evolución es seguida de cerca por el equipo profesional debido a la gravedad de las lesiones.
En el lugar del hecho trabajaron intensamente dotaciones de bomberos voluntarios, ambulancias y efectivos de la Policía Vial. Los rescatistas debieron utilizar herramientas especiales para poder liberar a las víctimas, que habían quedado atrapadas dentro del vehículo tras el impacto.
Una vez finalizadas las tareas de rescate, se procedió al traslado inmediato de los sobrevivientes, en un operativo que se desarrolló en medio de una fuerte conmoción por la magnitud del accidente, señaló Infobae.
Investigación en curso
Las causas que desencadenaron el despiste y posterior choque aún no han sido determinadas. La investigación quedó en manos de la Policía Científica, que trabaja en la recolección de pruebas para esclarecer lo ocurrido.