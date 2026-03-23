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Accidente en la ruta 44: hay dos personas graves tras choque en Federación

Un accidente en la ruta 44, en el acceso a Federación, dejó como saldo dos personas en grave estado tras la colisión entre una moto y una bicicleta.

23 de Marzo de 2026
Los vehículos que colisionaron en la ruta 44.
Los vehículos que colisionaron en la ruta 44. Foto: Radio City Federación.

Un accidente en la ruta 44, en el acceso a Federación, dejó como saldo dos personas en grave estado tras la colisión entre una moto y una bicicleta.

Un accidente en la ruta 44 se registró en las últimas horas en el acceso a Federación, a pocos metros de la Casa de la Miel, dejando como saldo dos personas con heridas de gravedad.

 

Según los primeros datos, el siniestro ocurrió cuando una motocicleta colisionó con una bicicleta. A raíz del impacto, ambos ocupantes habrían caído sobre la cinta asfáltica, sufriendo lesiones de consideración.

 

Tras el hecho, se activó un operativo de emergencia en la zona y las víctimas fueron rápidamente asistidas y trasladadas al hospital local.

 

Dos personas internadas en grave estado

 

De acuerdo a lo informado por medios locales, ambos heridos permanecen internados en estado grave, bajo observación médica. Las autoridades sanitarias trabajan para estabilizar a los pacientes y evaluar la evolución de las lesiones.

 

Por el momento, no se brindaron mayores detalles sobre las identidades de las personas involucradas ni sobre las circunstancias exactas que derivaron en el choque.

Temas:

Accidente Ruta 44 Federación
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