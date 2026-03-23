San Jaime de la Frontera: una reunión entre jóvenes terminó con golpes y disparos al aire

Un episodio de violencia ocurrido en San Jaime de la Frontera durante la noche y madrugada del domingo es materia de investigación policial, luego de que una pelea entre varias personas incluyera disparos de arma de fuego y terminara con una denuncia por “abuso de armas”.

De acuerdo a los primeros datos, el conflicto se habría originado entre un grupo de personas que momentos antes compartían una reunión. La situación se desbordó y derivó en una agresión física en la vía pública.

Cómo se desarrolló el hecho

Según la información relevada por Info San Jaime, en medio de la pelea uno de los involucrados regresó con un arma de fuego larga, cuya identificación aún no fue confirmada. Se investiga si se trata de una escopeta o un rifle.

En ese contexto, el sujeto efectuó disparos al aire. Fuentes consultadas indicaron que los tiros habrían tenido como objetivo detener la golpiza que estaba recibiendo una persona que se encontraba en el suelo.

Tras los disparos, quienes participaban del enfrentamiento se dispersaron rápidamente, dando por finalizado el episodio en San Jaime de la Frontera.

Investigación en curso

El hecho es investigado por personal de la comisaría local, que trabaja en la recopilación de pruebas, entre ellas registros de cámaras de seguridad que permitan identificar a los involucrados.

Hasta el momento, no se reportaron personas heridas, aunque una de las partes radicó una denuncia por el presunto delito de abuso de armas.

En ese marco, los investigadores intentan determinar la identidad de quien realizó los disparos, ya que, según se indicó, los denunciantes afirmaron no conocerlo.

Posible origen del conflicto

De acuerdo a testimonios de vecinos de San Jaime de la Frontera, la pelea se habría iniciado en un kiosco de la zona, donde en la parte trasera se reunirían personas para jugar a las cartas.

En ese lugar, según indicaron, también se realizarían apuestas, por lo que no se descarta que la discusión que derivó en la agresión haya estado vinculada a esa actividad.