Tras conflicto con vecinos, disparó con una escopeta y se escondió entre pastizales en Paraná

Un hombre fue detenido en Paraná luego de efectuar disparos con una escopeta en medio de un conflicto entre vecinos ocurrido en calle Coronel Díaz.

Según se informó a Elonce, cuando los efectivos llegaron al lugar, un hombre advirtió sobre detonaciones realizadas por su vecino, lo que motivó el inmediato despliegue policial en la zona.

Los uniformados se dirigieron al domicilio del presunto agresor, donde el padre del implicado autorizó el ingreso a la vivienda. Durante la inspección, en el techo de la casa se halló una escopeta, la cual fue secuestrada.

Búsqueda y detención del sospechoso

En ese momento, el padre del hombre indicó que su hijo se había dado a la fuga por el fondo de la propiedad, lo que derivó en un operativo de búsqueda en las inmediaciones.

Tras un rastrillaje por la zona, el individuo fue localizado oculto entre pastizales, donde finalmente fue reducido y demorado por el personal policial.

El fiscal interviniente dispuso el secuestro del arma de fuego y el traslado del hombre a la Alcaidía de Tribunales.

Otro detenido y denuncias cruzadas

En otro operativo, la policía se hizo presente en calle Tacuari tras recibir reportes de detonaciones de arma de fuego.

Una familia señaló a un vecino como el autor de las detonaciones dirigidas hacia su vivienda. Los efectivos lograron localizar al sospechoso en un pasillo y lo demoraron.

Durante el procedimiento, los familiares del agresor entregaron un arma hechiza, alegando que previamente habían sido agredidos por la otra familia.

El fiscal interviniente dispuso el secuestro del arma, la realización de dermotest a las partes involucradas y la detención del autor, quien será alojado en la Alcaidía de Tribunales.