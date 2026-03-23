ANSES aplicó un aumento en una de sus prestaciones: cuánto se cobra y quiénes acceden

La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) informó que continuará el pago de la Prestación por Desempleo, destinada a trabajadores que perdieron su empleo formal.

El beneficio tendrá un incremento del 2,9%, en línea con la actualización establecida por la Ley de Movilidad Jubilatoria.

Con esta suba, el monto máximo de la prestación alcanzará los $352.400, en un esquema que se ajusta al valor del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM). A su vez, el monto mínimo será de $176.200, por lo que el ingreso final dependerá del salario previo del beneficiario.

El organismo previsional detalló que los pagos se realizarán entre el 20 y el 30 de marzo, de acuerdo con el cronograma establecido según la terminación del DNI.

La Prestación por Desempleo está dirigida a trabajadores en relación de dependencia que hayan sido desvinculados sin causa, por finalización de contrato o por situaciones externas. También pueden acceder trabajadores eventuales y del sector de la construcción en condiciones similares.

El monto a percibir se calcula en base al 75% del mejor salario promedio de los últimos seis meses trabajados, aunque con límites fijados por el SMVM.

Además del apoyo económico, el beneficio contempla cobertura de salud, aportes jubilatorios durante el período de cobro y, en caso de corresponder, el pago de asignaciones familiares.

Requisitos para acceder a la prestación

Para iniciar el trámite, los solicitantes deberán cumplir con determinados requisitos según su situación laboral:

Trabajadores permanentes: al menos 6 meses de aportes en los últimos 3 años.

Trabajadores eventuales o de temporada: menos de 12 meses trabajados en los últimos 3 años y más de 90 días en el último año.

Trabajadores de la construcción: mínimo de 8 meses con aportes en los últimos 2 años.

La duración del beneficio varía entre 2 y 6 meses según el tiempo trabajado, aunque las personas mayores de 45 años pueden acceder a un período más extenso.

Para gestionar la prestación, se deberá presentar:

DNI (original y copia).

Documentación que acredite la situación de desempleo, como telegrama de despido, carta documento, contrato vencido o certificaciones judiciales en caso de quiebra del empleador.

En situaciones especiales, como enfermedad o accidente, se requerirá un certificado médico que avale la aptitud laboral.

Este beneficio tiene como objetivo brindar contención económica temporal mientras los trabajadores buscan reinsertarse en el mercado laboral, garantizando al mismo tiempo acceso a la salud y continuidad en los aportes previsionales.