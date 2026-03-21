AUH con aumento en abril: ANSES anunció montos y fechas de cobro

En abril, la Asignación Universal por Hijo (AUH) tendrá un nuevo aumento del 2,9%, según informó la ANSES, en línea con la fórmula de movilidad que ajusta las prestaciones sociales de acuerdo a la inflación medida por el INDEC. Este incremento beneficiará a millones de familias argentinas, garantizando que los haberes mantengan su poder adquisitivo frente al aumento del costo de vida.

Con la suba, el monto bruto de la AUH alcanzará los $136.666 por hijo. Sin embargo, los beneficiarios recibirán un pago efectivo de $109.332,80, ya que ANSES retiene el 20% restante —$27.333,20— hasta que se presente la documentación obligatoria de la Libreta AUH, que acredita controles de salud, vacunación y escolaridad de los menores. Este sistema asegura el cumplimiento de los requisitos educativos y sanitarios y permite a las familias cobrar la suma retenida en una única acreditación posterior.

Cómo funciona la retención del 20%

La Libreta AUH es fundamental para liberar el 20% retenido. Debe incluir controles de salud obligatorios según la edad del menor, certificado de vacunación actualizado y constancia de escolaridad, con firma y sello de los profesionales correspondientes. Una vez aprobada, ANSES acredita los montos acumulados, usualmente en el segundo semestre del año, representando un aporte significativo para la economía familiar.

Foto: Archivo Elonce.

La actualización de la AUH sigue un esquema automático que garantiza que la prestación acompañe la evolución de los precios, protegiendo así a los hogares que dependen de este ingreso para cubrir necesidades básicas de los hijos. El aumento de abril refleja la inflación de febrero de 2026 y se aplica de manera proporcional a todos los beneficiarios registrados.

Calendario de cobro según DNI

ANSES publicó el cronograma de pagos para abril según la terminación del DNI. Los pagos comienzan el viernes 10 de abril para documentos terminados en 0 y se completan el jueves 23 para los terminados en 9. El dinero se acredita directamente en cuentas bancarias, tarjetas de débito o puede retirarse en sucursales habilitadas, publicó Iprofesional.

Además, la ANSES confirmó que jubilados y pensionados seguirán un cronograma similar. Quienes perciben haberes mínimos cobrarán entre el 10 y el 23 de abril, mientras que aquellos con ingresos superiores recibirán su pago durante la última semana del mes, agrupando DNI de a dos terminaciones, para facilitar el procesamiento de montos mayores.

El aumento del 2,9% tanto en AUH como en jubilaciones reafirma el compromiso del Estado con la actualización de los haberes frente a la inflación y el mantenimiento del poder adquisitivo de los beneficiarios, asegurando que las prestaciones sociales cumplan su función de apoyo a los hogares argentinos.