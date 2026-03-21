Créditos Anses 2026: quiénes podrían acceder a préstamos de hasta $ 1,5 millones

Un proyecto de ley busca restablecer créditos de Anses, con un nuevo sistema enfocado en desendeudamiento. Alcanzaría a más de 10 millones de personas si avanza en el Congreso.
Los créditos Anses 2026 volvieron a instalarse en la agenda pública tras la presentación de un proyecto de ley que propone crear una nueva línea de financiamiento destinada a jubilados, beneficiarios de asignaciones sociales y trabajadores de menores ingresos, con montos que podrían alcanzar hasta $1.500.000.
La iniciativa fue impulsada por bloques opositores en el Congreso y plantea recuperar el acceso al crédito para sectores que quedaron excluidos tras la eliminación de las líneas tradicionales de préstamos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), establecida mediante el decreto 421/2025.
En este nuevo esquema, el objetivo central no es solo facilitar el acceso al dinero, sino también ofrecer una herramienta para aliviar el sobreendeudamiento que afecta a millones de hogares, especialmente aquellos que recurren a créditos informales o tarjetas con tasas elevadas.
Un nuevo enfoque para el financiamiento social
Según el texto presentado, el programa se financiaría a través del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), uno de los principales instrumentos del sistema previsional argentino. La intención es utilizar parte de esos recursos para otorgar créditos con condiciones más accesibles que las del mercado financiero tradicional.
De acuerdo con las estimaciones incluidas en el proyecto, el universo potencial de beneficiarios podría superar los 10 millones de personas en todo el país, lo que evidencia el alcance que tendría la medida en caso de aprobarse.
Entre los grupos contemplados se encuentran jubilados y pensionados del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), siempre que sus ingresos no superen seis haberes mínimos, además de titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo (AUE).
Quiénes podrían acceder a los préstamos
El listado de posibles beneficiarios también incluye a personas que perciben Pensiones No Contributivas, trabajadores de casas particulares registrados y monotributistas de las categorías A, B, C y D. La propuesta apunta a sectores con dificultades para acceder al crédito bancario formal.
Uno de los aspectos más novedosos del proyecto es la modalidad de otorgamiento del financiamiento. A diferencia de esquemas anteriores, el dinero no sería entregado directamente al solicitante ni depositado en su cuenta bancaria.
En cambio, el sistema funcionaría a través de un mecanismo digital de desendeudamiento gestionado desde la plataforma Mi Anses. Allí, el beneficiario debería informar la entidad financiera con la que mantiene la deuda vigente.
Un sistema orientado al desendeudamiento
Una vez verificados los datos, el organismo transferiría el monto directamente al banco o acreedor correspondiente, con el objetivo de cancelar total o parcialmente el pasivo. De este modo, el crédito estaría específicamente destinado a reducir el nivel de endeudamiento de los beneficiarios.
El proyecto establece un monto máximo de $1.500.000, que podría actualizarse de manera automática según la evolución del Salario Mínimo, Vital y Móvil, con el fin de preservar el valor real del financiamiento frente a la inflación.
En cuanto a las condiciones, se propone que la tasa de interés se determine a partir de la tasa TAMAR más 10 puntos porcentuales, mientras que las cuotas no podrán superar el 30% del ingreso neto del solicitante, lo que busca garantizar la capacidad de pago.
Estado del proyecto y plazos posibles
A pesar de la expectativa generada, desde el ámbito legislativo aclararon que los créditos aún no están disponibles, ya que la iniciativa debe atravesar el proceso parlamentario correspondiente para convertirse en ley.
Los impulsores del proyecto esperan que el debate pueda darse en la Cámara de Diputados en los próximos meses. De avanzar en el Congreso, la implementación de los nuevos créditos Anses podría concretarse recién durante el segundo semestre de 2026, publicó La Voz.
La propuesta se enmarca en un contexto de creciente demanda de herramientas financieras accesibles, en el que amplios sectores de la población enfrentan dificultades para sostener sus economías familiares frente al aumento del costo de vida.