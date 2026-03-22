Buscan a una joven que se ausentó de su hogar en Concepción del Uruguay

La Jefatura Departamental Uruguay solicita la colaboración de la población para localizar a María Florencia Sandoval, de 26 años, quien se ausentó de su hogar en Concepción del Uruguay.

Según fuentes policiales, la mujer fue vista por última vez este sábado 21 de marzo, aproximadamente a las 16:15 horas, cuando se retiró de su domicilio ubicado en las inmediaciones de calle 23 del Oeste y Estrada de La Histórica. Hasta el momento, no ha regresado y se desconoce su paradero actual.

Quienes tengan información que pueda ayudar a dar con su localización deberán comunicarse de inmediato con el Comando Radioeléctrico de Concepción del Uruguay al 101 o 911 o a la Jefatura Departamental Uruguay al 03442 422222.