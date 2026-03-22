 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Policiales

Buscan a una joven que se ausentó de su hogar en Concepción del Uruguay

Se trata de María Florencia Sandoval, de 26 años, quien fue vista por última vez este sábado a las 16:15. Quienes tengan información sobre su paradero deberán comunicarse al 3442 422222.

22 de Marzo de 2026
María Florencia Sandoval, de 26 años, es intensamente buscada en Concepción del Uruguay
María Florencia Sandoval, de 26 años, es intensamente buscada en Concepción del Uruguay Foto: Jefatura Departamental Uruguay

Se trata de María Florencia Sandoval, de 26 años, quien fue vista por última vez este sábado a las 16:15. Quienes tengan información sobre su paradero deberán comunicarse al 3442 422222.

La Jefatura Departamental Uruguay solicita la colaboración de la población para localizar a María Florencia Sandoval, de 26 años, quien se ausentó de su hogar en Concepción del Uruguay.

 

Según fuentes policiales, la mujer fue vista por última vez este sábado 21 de marzo, aproximadamente a las 16:15 horas, cuando se retiró de su domicilio ubicado en las inmediaciones de calle 23 del Oeste y Estrada de La Histórica. Hasta el momento, no ha regresado y se desconoce su paradero actual.

 

Quienes tengan información que pueda ayudar a dar con su localización deberán comunicarse de inmediato con el Comando Radioeléctrico de Concepción del Uruguay al 101 o 911 o a la Jefatura Departamental Uruguay al 03442 422222.

Temas:

Concepción del Uruguay solicitan dar con el paradero
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso