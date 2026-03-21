Prorrogaron la prisión preventiva del acusado por el crimen de un trabajador informático de Basavilbaso

La Justicia resolvió prorrogar la prisión preventiva de Jorge Alberto Lasota, de 36 años, acusado del homicidio de Gabriel Parreño, de 42, ocurrido en la ciudad de Basavilbaso en septiembre de 2025.

De esta manera, el imputado continuará alojado en la Unidad Penal Nº 1 de Paraná por un plazo adicional de 90 días, mientras avanza el proceso judicial y se aguarda la fijación de la fecha de juicio.

En los últimos días se llevó adelante una audiencia para revisar la situación procesal del acusado. En ese marco, trascendió que su defensor, el doctor Moreno, renunció a la representación, por lo que el imputado deberá designar un nuevo abogado.

Pese a esta situación, el tribunal resolvió extender la prisión preventiva, considerando la gravedad del hecho y mientras se continúa con las instancias previas al juicio.

El caso

El hecho que se le imputa a Lasota tuvo lugar el 10 de septiembre de 2025 en un domicilio de calle Podestá al 961, de Basavilbaso, donde fue hallado el cuerpo sin vida de la víctima con múltiples heridas de arma blanca. Según la investigación, Parreño presentaba alrededor de veinte puñaladas en distintas partes del cuerpo, principalmente en manos, antebrazos y tórax. Nueve de esas lesiones, consideradas de extrema gravedad, fueron asestadas en la zona torácica y provocaron una hemorragia fatal.

Tras el crimen, el fiscal Eduardo Santo imputó a Lasota y solicitó su detención preventiva, medida que se mantiene desde entonces.

Una amenaza pública

En los días previos al hallazgo del cuerpo, Lasota había brindado declaraciones en la radio FM Riel, donde sostuvo que había sido víctima de un hackeo en su teléfono celular y apuntó contra Parreño, que trabajaba en informática. Según su relato, Parreño había intervenido sus dispositivos y lo espiaba, situación que repitió en varias oportunidades en medios locales y en denuncias presentadas ante la Justicia.

“Tengo dos teléfonos hackeados, porque quiero llamar y me desvían las llamadas”, sostuvo al acusar que sus aparatos estaban “clonados”. De hecho, indicó que radicó policial correspondiente y en la comisaría dijo a los uniformados: “Córtalo porque voy y lo mato”.

“La bronca mía fue cuando mi hijo, como a las 4 de la mañana, me dijo que le andaban mal las cosas en el celular. Ahí dije cortala porque lo mato”, relató en la entrevista con el medio radial de Basavilbaso.

Cronología de los hechos

El sospechoso fue detenido el 9 de septiembre tras denuncias por violencia de género realizadas por su expareja y en representación de su hijo de 15 años. El menor acusó a su padre de amenazas con arma de fuego, agresiones físicas y retención contra su voluntad. Tras un intento de fuga, el hombre se entregó y quedó alojado en la Comisaría de Basavilbaso.

Y al día siguiente se encontró el cuerpo sin vida de Parreño en su domicilio, con múltiples heridas de arma blanca. Vecinos de la zona señalaron haber escuchado gritos y una discusión en la vivienda de la víctima en la madrugada del lunes. Testigos también indicaron haber visto a un hombre con características similares a Lasota circulando en bicicleta cerca del domicilio.

La investigación incluyó allanamientos en distintos domicilios donde se secuestraron prendas de vestir, calzado y otros elementos. Algunas de esas pertenencias presentaban manchas que fueron sometidas a pericias forenses. Además, un cuchillo encontrado en inmediaciones de la casa de la víctima fue entregado a la policía y analizado para determinar si guarda relación con el crimen.

La fiscalía revisó imágenes de al menos 17 cámaras de seguridad en las que se observa a un hombre en bicicleta que coincide con la descripción del sospechoso. Entre los elementos secuestrados se halló un pasamontañas similar al que aparece en los registros fílmicos.