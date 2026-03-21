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Policiales

Detuvieron a dos “entregadores” por intento de robo de dinero en un club de Concordia

Los allanamientos se realizaron este sábado y permitieron detener a una mujer y un hombre vinculados al hecho ocurrido en abril de 2025. Secuestraron 11 celulares clave para la investigación.

21 de Marzo de 2026
El operativo se realizó este sábado y permitió detener a dos personas por un hecho ocurrido en 2025
El operativo se realizó este sábado y permitió detener a dos personas por un hecho ocurrido en 2025 Foto: Jefatura Departamental Concordia

Los allanamientos se realizaron este sábado y permitieron detener a una mujer y un hombre vinculados al hecho ocurrido en abril de 2025. Secuestraron 11 celulares clave para la investigación.

En un operativo realizado en la mañana de este sábado, personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal llevó adelante una serie de allanamientos en Concordia, en el marco de una causa por “Robo Agravado” vinculada a un hecho ocurrido en 2025.

Jefatura Departamental Concordia
Jefatura Departamental Concordia

 

Los procedimientos se concretaron en viviendas ubicadas en calles Vera Peñaloza/Cortada Güemes y La Pampa, donde se logró la detención de dos personas mayores de edad: una mujer de 32 años y un hombre de 33. Ambos estarían implicados como “entregadores”, es decir, habrían facilitado información clave para la comisión del delito.

Jefatura Departamental Concordia
Jefatura Departamental Concordia

 

Durante los allanamientos, los efectivos secuestraron un total de once teléfonos celulares, los cuales serán sometidos a pericias para profundizar la investigación y determinar el grado de participación de los detenidos.

Jefatura Departamental Concordia
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El hecho

 

El caso se remonta al 13 de abril de 2025, cuando un hombre fue detenido tras intentar sustraer la recaudación de un evento en el Club San Martín, utilizando un arma de fuego. A partir de distintas tareas investigativas, incluyendo el análisis de dispositivos electrónicos, los investigadores lograron identificar a los ahora detenidos como presuntos colaboradores del intento de robo.

Jefatura Departamental Concordia
Jefatura Departamental Concordia

 

El operativo fue supervisado por la Jefatura Departamental Concordia y contó con la participación de distintas dependencias policiales, bajo las directivas de la Fiscalía interviniente, que continúa con las diligencias correspondientes.

Temas:

Concordia Robo
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