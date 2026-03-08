 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Policiales

Detuvieron a un hombre con dosis de cocaína en Rosario del Tala

8 de Marzo de 2026
Operativo por narcomenudeo en Tala
Operativo por narcomenudeo en Tala Foto: Policía de Entre Ríos

Un procedimiento policial en Rosario del Tala terminó con un detenido y el secuestro de dosis de cocaína durante un operativo realizado en la vía pública en el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley Provincial N° 10.566 de Narcomenudeo.

 

El operativo se desarrolló en la madrugada del domingo en calle Saldívar, entre Rozados y Basavilbaso. En el procedimiento intervino personal de la División Drogas Peligrosas Rosario del Tala con la colaboración del Comando Radioeléctrico dependiente de la Jefatura Departamental.

Durante el procedimiento, los efectivos dieron intervención a la Fiscalía de la jurisdicción, a cargo de la fiscal Leila Taleb, quien fue informada sobre el desarrollo de las actuaciones.

 

Posteriormente se solicitó autorización judicial para realizar una requisa personal, medida que fue autorizada por el Juzgado de Garantías de Rosario del Tala, a cargo de la jueza Silvina G. Cabrera.

Tras la requisa, los efectivos secuestraron dos envoltorios de nylon que contenían clorhidrato de cocaína. En el procedimiento también se incautaron dos teléfonos celulares, elementos que quedaron a disposición de la Justicia para continuar con la investigación.

 

Detención y actuaciones judiciales

 

En el lugar fue detenido un hombre mayor de edad, oriundo de la provincia de Chaco. El sospechoso fue trasladado a la sede policial y quedó a disposición de la magistratura interviniente.

 

Las autoridades indicaron que continúan las diligencias de rigor en el marco de la causa iniciada por presunta infracción a la Ley Provincial de Narcomenudeo.

Temas:

Rosario del Tala drogas peligrosas narcomenudeo
