Hallaron dosis de cocaína, dinero y dos cráneos en allanamientos por narcomenudeo en Concordia

Un mega operativo antidrogas en Concordia dejó 16 personas detenidas y el secuestro de más de 100 dosis de cocaína listas para la venta durante una serie de allanamientos realizados entre la noche del sábado y la madrugada del domingo. Los procedimientos se llevaron a cabo en distintos domicilios de la ciudad en el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley Provincial N° 10.566 de Narcomenudeo.

Durante los allanamientos, la policía logró secuestrar diversos elementos vinculados a la presunta comercialización de estupefacientes. Entre los elementos incautados se encontraron 102 envoltorios de clorhidrato de cocaína preparados para su venta y 24 envoltorios de marihuana. También se detectaron pequeñas cantidades adicionales de cannabis en distintos soportes, como un plato y un soporte magnético.

Operativo por narcomenudeo en Concordia (foto Policía de Entre Ríos)

Además, los efectivos secuestraron 21 teléfonos celulares que serán sometidos a pericias por orden de la Fiscalía interviniente.

En el operativo también se incautaron más de 800 mil pesos en efectivo, dinero que, según la investigación, podría estar vinculado a la actividad ilícita investigada.

Entre los elementos secuestrados se hallaron además una balanza de precisión, recortes de nylon y otros materiales que se utilizan para el fraccionamiento y la preparación de dosis de droga.

Hallazgo de restos óseos durante los allanamientos

Durante uno de los procedimientos, el personal policial también encontró dos cráneos que podrían ser humanos. Los restos fueron resguardados por personal de Bomberos Zapadores de la Policía de Entre Ríos, mientras se aguardan nuevas directivas judiciales para determinar su origen y realizar las pericias correspondientes.

Investigación judicial en curso

Como resultado del operativo antidrogas en Concordia, 16 personas mayores de edad quedaron detenidas e incomunicadas a disposición de la Justicia.

Además, otras personas fueron identificadas durante los procedimientos realizados en distintos puntos de la ciudad.

La investigación fue dirigida por el fiscal Fabio Zabaleta y contó con la autorización del Juzgado de Garantías N° 1 de Concordia, a cargo del juez Mauricio Javier Guerrero, quien dispuso las órdenes de allanamiento que permitieron concretar los procedimientos.

El operativo fue desarrollado por personal de la Dirección General de Drogas Peligrosas de la Policía de Entre Ríos con la realización de cinco allanamientos simultáneos. La investigación judicial apuntaba a desarticular presuntos puntos de venta de estupefacientes vinculados al microtráfico en distintos sectores de Concordia.

En los procedimientos intervinieron efectivos de la División Drogas Peligrosas Concordia junto con grupos especiales dependientes de las Jefaturas Departamentales Concordia, Federación, San Salvador y Villaguay. También participaron agentes de la Dirección General de Drogas Peligrosas y de la Compañía de Operaciones Especiales (COE), quienes brindaron apoyo táctico durante el desarrollo del operativo.

Desde la Policía de Entre Ríos señalaron que este tipo de operativos forman parte de investigaciones orientadas a combatir el narcomenudeo y desarticular puntos de venta de drogas en los barrios.