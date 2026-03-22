Intervención en escuela entrerriana mejoró comedor y servicios para más de 300 alumnos

El Gobierno de Entre Ríos ejecutó una intervención de emergencia en la Escuela Nº67 Semana de Mayo de María Grande para mejorar el funcionamiento del comedor escolar y las condiciones del sector de cocina, al que asisten diariamente más de 315 estudiantes. La obra fue llevada adelante a través del Ministerio de Planeamiento e Infraestructura.

La institución presentaba diversas problemáticas edilicias que afectaban el normal desarrollo de las actividades, especialmente en el área destinada a la preparación de alimentos. Entre los inconvenientes detectados, se registraron pérdidas en la instalación de gas que obligaron a suspender el suministro, lo que comprometía la elaboración diaria de las raciones.

Además, la cocina se encontraba en estado de obsolescencia, con una distribución poco funcional, sin equipamiento adecuado para el lavado de utensilios de gran tamaño, sin campana extractora y con falta de espacio para la ubicación de heladeras y freezers.

Mejoras estructurales y refuncionalización

La intervención incluyó la ejecución de una nueva instalación de gas desde el nicho hasta la cocina, con el objetivo de restablecer y garantizar el servicio. Asimismo, se refuncionalizó el sector, trasladando la cocina a un espacio contiguo, lo que permitió ampliar el comedor y optimizar la circulación.

También se realizaron nuevas instalaciones de agua, desagües y electricidad, además de la colocación de mesadas, bachas, griferías y un nuevo termotanque, mejorando así las condiciones de trabajo y de higiene en el lugar.

En paralelo, se llevaron adelante trabajos en el salón de usos múltiples (SUM), donde se detectaron filtraciones de agua que afectaban el tablero eléctrico, provocando cortes de energía durante los días de lluvia.

Inversión y declaraciones oficiales

En ese espacio se renovaron el tablero eléctrico y las cañerías de luminarias, adecuando las instalaciones para garantizar un funcionamiento seguro.

El ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, destacó el impacto de estas intervenciones y afirmó: "Cuando se actúa con rapidez frente a este tipo de situaciones, se garantiza algo tan básico como el funcionamiento del comedor escolar y el bienestar de los estudiantes".

Asimismo, agregó: "Estas obras, aunque muchas veces no se ven desde afuera, son fundamentales para que las escuelas desarrollen sus actividades con seguridad y para que cada chico tenga las condiciones adecuadas para aprender".

La obra demandó una inversión provincial de 35 millones de pesos, tuvo un plazo de ejecución de 30 días corridos y estuvo a cargo de la firma Rodrigo Dalinger.