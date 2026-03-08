Realizan obras de saneamiento y mejoras edilicias en escuela rural de Villaguay

El Gobierno de Entre Ríos avanza con obras de mejora en la escuela rural Nº 8 Manuel Belgrano, ubicada en la zona rural del departamento Villaguay. La intervención incluye trabajos de reparación y saneamiento con el objetivo de optimizar las condiciones edilicias y garantizar un entorno adecuado para el desarrollo de las actividades educativas.

El establecimiento se encuentra en el distrito Lucas Norte, a unos 80 kilómetros de la ciudad cabecera departamental. Allí asisten 22 estudiantes provenientes de distintos parajes y zonas rurales cercanas.

El edificio escolar está compuesto por dos cuerpos con galerías, comedor, cocina, sanitarios y cuatro aulas. Aunque presenta un buen estado general, las tareas buscan resolver problemáticas puntuales vinculadas al sistema sanitario y a la infraestructura de techos.

Intervenciones para mejorar las condiciones del edificio

Los trabajos incluyen la ejecución de un sistema de desagües cloacales completo. La obra contempla la instalación de cañerías, cámara séptica, cámara de inspección, lecho nitrificante y pozo absorbente.

Además, se llevará adelante el recambio de la cubierta de techos, una intervención clave para mejorar la protección del edificio frente a las condiciones climáticas y preservar la estructura del establecimiento.

Desde el Ministerio de Planeamiento e Infraestructura destacaron que estas obras forman parte de una política de mantenimiento y mejora de los edificios escolares en distintas localidades de la provincia.

Inversión provincial y acompañamiento a las comunidades educativas

El ministro de Planeamiento e Infraestructura de Entre Ríos, Hernán Jacob, subrayó la importancia de sostener una planificación activa en materia de infraestructura educativa en todo el territorio provincial.

"Estamos dando respuestas concretas a demandas concretas de las comunidades educativas. Estas obras buscan resolver problemas edilicios que muchas veces afectan el normal desarrollo de las clases y mejoran la calidad de los espacios para estudiantes y docentes", afirmó.

La inversión provincial destinada a esta intervención asciende a 22 millones de pesos y los trabajos están a cargo de la empresa Viobras SRL. Con estas mejoras, el gobierno provincial busca fortalecer las condiciones de enseñanza y aprendizaje en los establecimientos educativos rurales.