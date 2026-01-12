Invertirán $1.688 millones para la restauración integral de una escuela histórica de Diamante

Se trata de escuela Nº 1 Independencia de Diamante. La intervención prevé una restauración integral orientada a mejorar la seguridad, funcionalidad y preservación patrimonial del establecimiento.
El Gobierno de Entre Ríos avanza con el proceso licitatorio para la puesta en valor de la escuela Nº 1 Independencia, un edificio emblemático de la ciudad de Diamante. La intervención prevé una restauración integral orientada a mejorar la seguridad, funcionalidad y preservación patrimonial del establecimiento.
Los trabajos a ejecutar comprenden la reparación de cubiertas, puesta en valor y restauración de fachadas, refuncionalización de las instalaciones sanitarias, pluviales y eléctricas, con criterios orientados a la conservación patrimonial y mejoras en las condiciones edilicias.
Se recordará que en septiembre, Elonce dio cuenta del colapso de parte del cielorraso en el edificio educativo, tras las intensas lluvias que se registraron por esos días. Luego, la comunidad educativa realizó un abrazo simbólico, en reclamo de soluciones urgentes a los graves problemas edilicios que atraviesa el establecimiento.
Esta intervención responde a una demanda histórica de la comunidad respecto al deterioro generalizado que presenta el edificio con cubiertas en mal estado y filtraciones, un sistema pluvial ineficiente que genera anegamientos, y redes eléctricas y sanitarias obsoletas que no se adecuan a las normativas vigentes ni al uso intensivo del mismo.
La institución se encuentra ubicada en el microcentro, sobre calle Urquiza entre Echagüe y San Martín, y en ella funcionan la Unidad Educativa de Nivel Inicial Nº 15 Mi Mundo de Juguetes; y la escuela Primaria y Secundaria para Jóvenes y Adultos (EPJA y ESJA) Nº 41 Pedro Goyena.
La apertura de sobres está prevista para el 10 de febrero de 2026, y el proyecto presenta un plazo de ejecución de 540 días corridos con una inversión oficial de 1.688 millones de pesos de las arcas provinciales, que beneficiará a más de 800 estudiantes del establecimiento.
Los trabajos se ejecutarán a través del Ministerio de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, que previamente realizó intervenciones de emergencia y refacciones puntuales en el establecimiento con la cuadrilla para atender situaciones urgentes, mientras se avanzaba en la formulación de este proyecto.
El ministro de la cartera, Hernán Jacob, destacó la importancia de la obra para la ciudad: "La inversión permitirá mejorar las condiciones edilicias de una institución de gran valor para Diamante, haciendo posible espacios seguros y adecuados para los docentes y más de 800 alumnos". Además agregó que "estas acciones forman parte de una política provincial para fortalecer la infraestructura educativa y asegurar el derecho a la educación en el territorio. Esta licitación marca el inicio del año en materia de obras educativas y da respuesta a necesidades de fondo que venían siendo planteadas desde hace tiempo".
Presentación de ofertas y apertura de sobres
La apertura de sobres se realizará el miércoles 10 de febrero, a las 10, en el Salón de los Escudos de Casa de Gobierno, sita en calle Gregorio Fernández de la Puente N° 220 de la ciudad de Paraná.
Las consultas pueden realizarse en la Dirección de Estudios y Proyectos de la Dirección General de Arquitectura y Construcciones (Gregorio Fernández de la Puente 220 - 2º Piso, Paraná). Teléfono (0343)- 4208057 en el horario de 7 a 13, hasta el 26 de enero de 2026.
Consulta pliego en la web