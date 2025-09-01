Colapsó parte del cielorraso en una escuela de Diamante tras las intensas lluvias

Tras las intensas lluvias de este fin de semana, que acumularon 90,8 mm en Diamante, se registró el colapso parcial del cielorraso del comedor de la Escuela N°1 “Independencia”, ubicada en calle Urquiza 275.

La jefa zonal Diamante del Departamento de Arquitectura y Construcciones, arquitecta Mariana Gómez, explicó a Elonce que “se desprendió el cielorraso aplicado bajo la loza, que se encuentra húmeda y registró filtraciones luego de las precipitaciones del fin de semana”.

En las imágenes a las que accedió Elonce, se observan los escombros esparcidos en el suelo. Afortunadamente, el desprendimiento ocurrió fuera del horario escolar, por lo que no se reportaron alumnos ni docentes heridos.

La comunidad educativa se movilizará este martes a la sede de la Departamental Escuelas de Diamante para reclamar mejoras en la infraestructura del edificio educativo, pudo confirmar Neo Net.

Gómez había detallado, oportunamente, que la infraestructura de la escuela presenta signos de deterioro desde hace años, un problema denunciado reiteradamente por la comunidad educativa. “Se encuentra en trámite de ejecución un proyecto integral de reparaciones, contemplado en el presupuesto anual del ministerio provincial de Planeamiento, Infraestructura y Servicios, cuyo llamado a licitación aún no tiene fecha definida”, mencionó durante una entrevista de abril con Diamante FM.

La funcionaria recordó que este año se realizó una obra de instalación eléctrica e impermeabilizaciones en un sector importante del establecimiento y que para este año está proyectado un plan con acciones para una intervención de mayor magnitud. “Siempre se recalca el carácter prioritario que tiene la Escuela N°1. El año pasado fue incorporada en el Presupuesto General 2025 del Plan de Obras Públicas de la provincia”, señaló Gómez.

El proyecto integral cuenta con especialistas en ingeniería, electricidad y arquitectura patrimonial, con el objetivo de elaborar un presupuesto adecuado y llevar adelante una obra que pondrá en valor a la escuela. Según Gómez, los problemas detectados se deben principalmente a filtraciones, fisuras por lluvias, desagües en mal funcionamiento y falta de mantenimiento, y no a movimientos de suelo ni problemas estructurales.