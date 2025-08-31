Videos: creció el caudal de agua en La Olla de Aldea Brasilera y granizó en Diamante

Postales del agua en La Olla y el granizo en Diamante.

Desde las primeras horas de este domingo 31 de agosto, se produjeron lluvias persistentes en gran parte de Entre Ríos, aunque con mayor intensidad en la Costa del Paraná. Uno de los lugares cercanos a Paraná que se vio afectado es Aldea Brasilera, donde un punto característico como La Olla se vio desbordado.

A través de un video al que accedió Elonce, se pudo observar una gran cantidad de agua que caía por la “cascada” del lugar tan concurrido en la localidad de Aldea Brasilera.

Diamante, con granizo por la noche

Otro video que se dio a conocer fue el granizo que cayó en Diamante pasadas las 22 horas de este domingo. Sin cesar la lluvia, piedras de un tamaño pequeño se pudieron observar en las calles de la ciudad.

Según detalló el medio Diamante FM, a las 17:30 horas la cantidad de agua caída en la zona céntrica de la ciudad era de 88 centímetros, según un medidor.

