El pronóstico para los meses de primavera: más calor y lluvias normales

REDACCIÓN ELONCE
Pronóstico para la primavera. El pronóstico climático trimestral para septiembre, octubre y noviembre muestra que las temperaturas serán en promedio algo superiores a lo normal para la época del año en nuestra provincia.
En cuanto a las precipitaciones, se espera que sean las habituales para esta época del año en Entre Ríos, según el informe del Servicio Meteorológico Nacional al que tuvo acceso Elonce. Este sería un dato alentador para el sector rural en los meses claves de la primavera tanto para la agricultura como para la ganadería y otras actividades relacionadas con las mismas.
Los detalles del informe
El informe al que tuvo acceso Elonce se indica que "el pronóstico de consenso para septiembre-octubre-noviembre", en cuanto a temperaturas estima mayor probabilidad de ocurrencia de temperaturas medias superiores a las normales en el centro y norte de Patagonia, La Pampa y oeste de Buenos Aires.
Normal o superior a la normal en el sur del Litoral (incluida Entre Ríos), región de Cuyo, Córdoba, este de Buenos Aires y sur de Patagonia.
Normales sobre norte del país, incluyendo a las provincias del NOA, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, norte de Santa Fe, Corrientes y Misiones.
“Esta previsión debe ser considerada sobre el valor medio del trimestre. Se espera que continúen predominando las oscilaciones de menor escala”, aclaró el organismo.
En cuanto a valores extremos “sobre el centro y norte del país no se espera, en general, una mayor ocurrencia de los mismos”.
Lluvias para el trimestre septiembre-noviembre
El pronóstico de lluvias para el trimestre prevé que sean normales o superiores a lo normal en la región del NOA y Cuyo.
Por otra parte, se anuncia mayor probabilidad de ocurrencia de lluvias normales en la región del Litoral (incluida Entre Ríos), provincia de Buenos Aires y La Pampa. Normal o Inferior a la normal en la Patagonia. El área en blanco indica que “no hay una categoría con mayor probabilidad de ocurrencia”.
No se descarta que continúen “predominando las oscilaciones de menor escala (subestacionales y sinópticas), especialmente al comienzo del trimestre, pudiéndose registrar períodos y/o regiones con abundantes o escasas precipitaciones”.