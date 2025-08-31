Cayeron 300 milímetros en María Teresa: la localidad más afectada por las lluvias en Santa Fe

Este fin de semana, la provincia de Santa Fe enfrentó un fuerte temporal que afectó a varias localidades, siendo María Teresa una de las más golpeadas. La pequeña localidad del sur de la provincia registró alrededor de 300 milímetros de lluvia en las zonas cercanas, lo que provocó anegamientos severos y complicó aún más la situación. Según informó Pedro Obuljen, director provincial de Protección Civil, "tenemos en algunos lugares casi un metro de agua dentro de la localidad". Las consecuencias fueron inmediatas, con calles anegadas y viviendas inundadas.

Las lluvias intensas comenzaron el sábado a las 14:00 y, en pocas horas, la situación se tornó insostenible. "Desde el jueves estamos en contacto con los presidentes comunales e intendentes para advertir sobre esta situación, pero nadie espera 300 milímetros de lluvia en tan poco tiempo", expresó Obuljen, evidenciando la magnitud del fenómeno climático.

Foto: Aire de Santa Fe

Evacuaciones y asistencia provincial

Como resultado de los anegamientos, unas 100 personas fueron evacuadas, mientras que varias otras se autoevacuaron por precaución. El gobierno provincial activó un operativo de asistencia con módulos alimentarios, colchones y frazadas para ayudar a los afectados. Las autoridades también se encargaron de coordinar el trabajo conjunto con los bomberos voluntarios, quienes se encargaron de asistir las zonas más afectadas y de difícil acceso.

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, y el secretario de Hídrica se trasladaron al lugar para evaluar la situación junto a los equipos locales. "El principal problema ahora es el agua que entra desde los campos. Estamos viendo cómo contenerla", explicó Obuljen. Además, se destacó el uso de camiones forestales y la llegada de un dron para monitorear las zonas donde los equipos no pueden ingresar, como medida preventiva ante los desbordes.

Foto: Aire de Santa Fe

La situación sigue siendo crítica

A pesar de que el agua comienza a salir lentamente del pueblo, la situación en María Teresa sigue siendo crítica. La Comuna local comunicó a través de sus redes sociales que "están trabajando intensamente junto a Bomberos Voluntarios de María Teresa y de la región, Defensa Civil y el Gobierno provincial". El informe también resaltó que, si bien ninguna persona presenta problemas de salud, las evacuaciones continúan y la cantidad de agua proveniente de las zonas rurales sigue siendo un desafío.

"La situación es muy complicada. Si bien el agua comienza a salir del pueblo, todavía sigue ingresando mucha desde la zona rural", precisaron desde la Comuna. La localidad, que ya enfrenta uno de los mayores desafíos hídricos de su historia, continúa con el operativo de asistencia para mitigar los efectos de este fuerte temporal. (Con información de Aire de Santa Fe)