Copiosas lluvias en Diamante: ya se registraron hasta 88 milímetros en el centro

Desde las primeras horas de este domingo, la Tormenta de Santa Rosa se hizo presente en la provincia de Entre Ríos con un importante caudal de agua en los diferentes departamentos. Uno de ellos fue Diamante.

Según detalló el medio Diamante FM, a las 17:30 horas la cantidad de agua caída en la zona céntrica de la ciudad era de 88 milímetros, según un medidor.

La cantidad que cayó en la ciudad. Foto: Diamante FM.

De esta forma, se mostró por delante de los números alcanzados por Paraná, que hasta el mediodía había registrado al menos 70 milímetros caídos.

Estas cifras terminaron superando las pronosticadas por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) el sábado para este día, donde advertía la posibilidad de la caída de hasta 50 mm.

Se renovó la alerta amarilla por tormentas

Según expresó en su comunicado el SMN, las lluvias serán persistentes y “se espera que las tormentas puedan estar acompañadas fundamentalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas y ocasional granizo”. En la misma línea, precisó que podrían caer hasta 70 milímetros, como fue el caso de hoy.

En esta oportunidad, la alerta amarilla alcanzará a todo el territorio entrerriano en el marco de la ciclogénesis que atraviesa la zona centro y norte del país. Se espere que esté vigente hasta las primeras horas del lunes.