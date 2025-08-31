 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
{{dayName}} {{day}} de {{monthName}} de {{year}}
Elonce.com En Vivo
Elonce.com
Vivo
En Vivo
Sociedad Meteorología

Domingo con lluvias en Entre Ríos: bajó nivel de alerta, pero sigue la inestabilidad

El Servicio Meteorológico Nacional prevé que la inestabilidad perdurará hoy en el oeste provincial. En las primeras horas del lunes, la probabilidad de tormentas abarcará a toda Entre Ríos. Luego, mejorará.

31 de Agosto de 2025
Domingo con lluvia en Paraná.
Domingo con lluvia en Paraná. Foto: Elonce

Domingo con lluvias. Tras las intensas precipitaciones de la madrugada y la mañana de este domingo, que afectaron, sobre todo al oeste entrerriano, el Servicio Meteorológico Nacional dio de baja la advertencia naranja que regía para esta zona, pero mantiene la alerta amarilla para este sector.

Es que hacia la noche podrían volver a producirse “lluvias y tormentas, algunas fuertes”. Las mismas “podrán estar acompañadas fundamentalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, granizo y ráfagas” de viento.

 

Se prevén “valores de precipitación acumulada entre 50 y 100 milímetros, pudiendo ser superados en forma puntual”.

Las provincias en alerta para este domingo. SMN
Las provincias en alerta para este domingo. SMN

En tanto, toda la provincia permanecerá bajo nivel de alerta amarilla durante las primeras horas del lunes. Para el este provincial estiman precipitaciones acumuladas de “entre 25 y 50 milímetros, pudiendo ser superados de forma puntual”.

 

 

 

Cuándo mejora

El lunes comenzaría con tormentas fuertes en la madrugada y a la mañana perdurará la inestabilidad, con lluvias en territorio entrerriano.

 

Durante este lapso, está previsto que los vientos roten al sudoeste y traigan consigo un descenso térmico, acompañado por una mejora en las condiciones de tiempo durante la tarde.

 

El martes, si bien estará mayormente nublado, no hay pronósticos de lluvia. En tanto, las temperaturas mínimas rondarían los 10 grados y las máximas estarían por debajo de los 20. Condiciones similares se presentarían el miércoles, mientras que el jueves, sin anuncios de precipitaciones, está pronosticada una baja en los registros térmicos.

 

Más noticias

Temas:

Alerta Amarilla Granizo Lluvia Servicio Meteorológico Nacional Tormentas fuertes tiempo
Seguí las noticias de Elonce.com en Google News Seguinos en Google News

Comentarios

Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Avatar
ver más
El comentario se encuentra deshabilitado

Denunciar comentario

Spam o contenido comercial no deseado Incitación al odio o a la violencia, o violencia gráfica Acoso o bullying Información errónea
Cancelar Denunciar
Reportar Responder
Tu comentario ha sido enviado, el mismo se encuentra pendiente de aprobación... [X]
Avatar
600
Respuestas
Ver más respuestas
Ver más comentarios
IMPORTANTE: Los comentarios publicados son exclusiva responsabilidad de sus autores Elonce.com se reserva el derecho de eliminar aquellos comentarios injuriantes o discriminadores.

Últimas noticias

Noticias destacadas

Teclas de acceso