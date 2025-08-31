 Saltar menú de navegación Teclas de acceso rápido
Sociedad Días lluviosos

Domingo y lunes con alertas por tormentas: cuándo mejorará el tiempo

Desde la madrugada llueve en Paraná y durante la presente jornada estará latente la probabilidad tormentas. Está previsto que los fenómenos se intensifiquen en las primeras horas del lunes. Luego, el tiempo mejorará.

31 de Agosto de 2025
Copiosas lluvias en Entre Ríos
Copiosas lluvias en Entre Ríos Foto: SMN

Alertas por tormentas. El centro del país enfrente un escenario meteorológico adverso y lo más destacado será la lluvia acumulada durante la jornada de hoy y parte del lunes, según las advertencias del Servicio Meteorológico Nacional.

 

Tras un sábado nublado y algo ventoso, la ciclogénesis (sistema de bajas presiones) se hará notar con mayor fuerza en Entre Ríos. En Paraná las precipitaciones comenzaron durante la madrugada.

Imagen satelital de esta madrugada: lluvia en Entre R&iacute;os. SMN
Imagen satelital de esta madrugada: lluvia en Entre Ríos. SMN

Según las previsiones, será un domingo muy inestable, en la cual las lluvias y tormentas estará latentes durante toda la jornada, aunque en las primeras horas de la tarde está previsto que disminuya la probabilidad de las mismas. La temperatura alcanzará los 25 grados.

 

Alertas

Para hoy rige un alerta por fuertes tormentas para el oeste de Entre Ríos: alcanza a los casos de Paraná, Diamante, Villaguay, La Paz, Nogoyá, Victoria y Gualeguay.

Se advierte que “el área será afectada por lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Se espera que las tormentas puedan estar acompañadas fundamentalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas y ocasional granizo”.

Se prevén “valores de precipitación acumulada entre 30 y 50 milímetros, pudiendo ser superados de forma puntual”.

 

En el caso del primer día hábil de la semana, toda la provincia estará bajo alerta y se anuncian fenómenos similares a los de hoy.

Las zonas en alerta este domingo. SMN
Las zonas en alerta este domingo. SMN

 

Cuándo mejorará el tiempo

El lunes comenzaría con tormentas fuertes en la madrugada y a la mañana perdurará la inestabilidad, con lluvias en territorio entrerriano.

 

Durante este lapso, está previsto que los vientos roten al sudoeste y traigan consigo un descenso térmico, acompañado por una mejora en las condiciones de tiempo durante la tarde.

 

El martes, si bien estará mayormente nublado, no hay pronósticos de lluvia. En tanto, las temperaturas mínimas rondarían los 10 grados y las máximas estarían por debajo de los 20.

 

Condiciones similares se presentarían el miércoles, mientras que el jueves, sin anuncios de precipitaciones, está pronosticada una baja en los registros térmicos.

Temas:

Domingo Tormentas fuertes ciclogénesis tormentas temperatura
