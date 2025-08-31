Alerta por tormentas se amplió a toda Entre Ríos y subió a nivel naranja en Paraná

El Servicio Meteorológico Nacional amplió a toda Entre Ríos el alerta por tormentas que rige para la presente jornada, a la vez que subió el nivel a naranja para todo el oeste provincial, incluido el departamento Paraná.

En esta zona, que sería la más afectada por los intensos aguaceros, se anuncian “lluvias y tormentas, algunas fuertes”. Las mismas “podrán estar acompañadas fundamentalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, granizo y ráfagas que pueden alcanzar los 90 kilómetros por hora”.

Se prevén “valores de precipitación acumulada entre 50 y 100 milímetros, pudiendo ser superados en forma puntual”.

La zona de Argentina bajo alerta por tormentas. SMN

Alerta amarilla

En tanto, en el sector bajo advertencia amarilla anuncian “lluvias y tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes” que pueden “estar acompañadas fundamentalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica, ráfagas y ocasional granizo”.

Estiman precipitaciones acumuladas de “entre 25 y 50 milímetros, pudiendo ser superados de forma puntual”.

En tanto, también el lunes a la madrugada toda la provincia permanecerá bajo este nivel de alerta por los fenómenos antes mencionados.

Cuándo mejora

El lunes comenzaría con tormentas fuertes en la madrugada y a la mañana perdurará la inestabilidad, con lluvias en territorio entrerriano.

Durante este lapso, está previsto que los vientos roten al sudoeste y traigan consigo un descenso térmico, acompañado por una mejora en las condiciones de tiempo durante la tarde.

El martes, si bien estará mayormente nublado, no hay pronósticos de lluvia. En tanto, las temperaturas mínimas rondarían los 10 grados y las máximas estarían por debajo de los 20.

Condiciones similares se presentarían el miércoles, mientras que el jueves, sin anuncios de precipitaciones, está pronosticada una baja en los registros térmicos.

