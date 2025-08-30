Fotos de la Tormenta de Santa Rosa en San Juan, Mendoza y Neuquén

La tormenta de Santa Rosa se hizo sentir con fuerza en Mendoza y dejó un saldo de 270 intervenciones por parte de Defensa Civil. Las principales complicaciones se registraron en el Valle de Uco, donde Tunuyán encabezó la lista con 165 reportes. Allí se contabilizaron 15 viviendas anegadas y se brindó asistencia social a 150 vecinos afectados.
En Tupungato, en tanto, se verificaron once novedades, entre ellas filtraciones en diez casas y un desborde cloacal en el centro departamental. San Carlos informó seis hechos, con un árbol caído y cinco viviendas inundadas.
“En Malargüe la situación obligó al corte de la Ruta Nacional 40 entre El Sosneado y Pareditas debido a la intensa precipitación de nieve”, confirmaron desde Protección Civil de la Municipalidad. Además, remarcaron: “Se recomienda viajar a la Ciudad de Mendoza por la ruta 144 hasta la Cuesta de Los Terneros y Villa 25 de Mayo, hasta empalme con la Ruta 143”.
No es nieve. Es granizo que cayó en Tupungato. Se vino con todo Santa Rosa pic.twitter.com/b6JFDr2vIZ— Ricky del Rey (@Ricky_del_Rey) August 30, 2025
Postales de San Juan bajo el temporal
El fenómeno también se presentó con fuerza en San Juan. Durante la siesta del sábado, las lluvias sorprendieron y dejaron imágenes poco habituales en la provincia: autos circulando por calles anegadas, transeúntes con paraguas, ciclistas que siguieron pese a la lluvia y niños abrigados caminando entre charcos.
“Como si el calendario popular lo hubiera escrito, el temporal de Santa Rosa se hizo presente en San Juan este 30 de agosto”, señalaron desde el Observatorio local. La postal urbana mostró cómo la tormenta cambió de manera abrupta la rutina de la siesta sanjuanina.
Las autoridades provinciales indicaron que el monitoreo se mantiene activo y no descartan nuevas inestabilidades en las próximas horas. El pronóstico para este domingo anticipa “cielo nublado con lluvias moderadas a fuertes, disminuyendo hacia la tarde. Ventoso por la madrugada con descenso de la temperatura”.
Neuquén bajo lluvia y viento
En Neuquén, la tormenta de Santa Rosa comenzó a sentirse desde la mañana del sábado. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió un aviso a corto plazo por intensas lluvias que abarcó desde Plottier hasta Villa Regina y desde Neuquén hasta Aguada San Roque.
La Autoridad Interjurisdiccional de Cuencas (AIC) precisó que las ráfagas de viento alcanzaron los 70 km/h y que las temperaturas descendieron con fuerza. En la capital provincial se registró una máxima de 12 °C y se esperaba una mínima de -1 °C hacia la noche.
En los departamentos Confluencia, Añelo y Pehuenches, las lluvias fueron las más intensas. “El cielo permanecerá cubierto con altas probabilidades de precipitaciones durante toda la jornada”, confirmaron desde la AIC. (Con información de Mendoza Online, LM Neuquén y Diario de Cuyo)